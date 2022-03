La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato durante il Calciomercato estivo. La notizia del mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala potrebbe agevolare l'arrivo di rinforzi importanti per il settore avanzato. Si attendono però investimenti anche a centrocampo, considerando le problematiche riscontrate in questa stagione. Il match contro il Villareal è stata la dimostrazione delle mancanza di qualità fra i centrocampisti. Per questo potrebbe arrivare una mezzala ed un giocatore bravo nell'impostazione di gioco.

A tal riguardo si parla molto dell'interesse concreto per Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Oltre al francese potrebbe arrivare anche Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023. La situazione societaria degli inglesi potrebbe agevolare il suo addio. Come è noto il Governo inglese ha inflitto sanzioni pesanti alle proprietà russe per la guerra in Ucraina, e di conseguenza al proprietario del Chelsea Roman Abramovich, che ha messo in vendita il Chelsea. Il giocatore potrebbe lasciare la società inglese per circa 20 milioni di euro. Secondo le ultime notizie di mercato avrebbe già raggiunto un'intesa contrattuale con la Juventus sulla base di un contratto fino a giugno 2026.

Il giocatore potrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2026

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe raggiunto l'intesa con Jorginho per un contratto fino a giugno 2026. Il centrocampista della nazionale italiana potrebbe andare a guadagnare circa 6,5 milioni di euro netti a stagione. Non dovrebbero esserci problemi in merito all'intesa economica fra il Chelsea e la Juventus, considerando che il centrocampista va in scadenza di contratto a giugno 2023.

Quattro stagioni disputate nella società inglese da Jorginho, in cui ha vinto diverse competizioni, su tutte la Champions League e il Mondiale per il club. Senza dimenticare il successo con la nazionale italiana all'Europeo della scorsa estate. Un acquisto importante che incrementerebbe la qualità del centrocampo bianconero, che ha bisogno di un giocatore bravo nella verticalizzazione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere in maniera decisa dal Chelsea. Non solo Rudiger e Jorginho, potrebbe arrivare anche Conor Gallagher, centrocampista in prestito al Crystal Palace ma il cui cartellino è di proprietà dei Blues. In questa stagione ha fin qui disputato 25 match segnando 8 gol e fornendo 2 assist decisivi nel campionato inglese. A questi bisogna aggiungere 4 match giocati in Fa Cup con 2 assist realizzati. 1 match anche in Carabao Cup per il centrocampista inglese.