La società rossonera si gode il vertice del campionato di Serie A, ma ha gli occhi puntati anche al mercato per rinforzare la rosa che si giocherà le competizioni nella stagione 2022/2023. La strategia della dirigenza è quella di individuare colpi non eccessivamente onerosi, sia dal punto di vista del valore di mercato sia da quello degli ingaggi. Il duo dirigenziale Maldini e Massara sembra vogliano puntellare la rosa in ogni reparto, fornendo a Pioli nuovi rinforzi in difesa, a centrocampo e in attacco: nelle ultime ore si fanno insistenti le voci che portano a Botman e Sanches del Lille e all’attaccante del Liverpool Origi.

Il Milan guarda nel campionato francese

Si fa largo l’ipotesi che la dirigenza rossonera abbia già formulato o sia intenzionata a formulare nelle prossime settimane un’offerta al Lille per portare in casa Milan il colosso olandese Sven Botman. Il difensore centrale del Lille sta disputando un’ottima stagione ed ha convinto la dirigenza rossonera, con Maldini in prima fila per portarlo a San Siro. Il nazionale olandese classe 2000 ha un valore che si aggira intorno ai 30 milioni di euro e la sua giovane età potrebbe convincere la dirigenza rossonera a sborsare la cifra richiesta dal Lille, seguendo quella linea verde che il Milan ha intenzione di portare avanti per i prossimi anni. L’interesse del Diavolo è forte anche per il centrocampista portoghese Renato Sanches, anche se la sua stagione è stata travagliata da molti infortuni e il giocatore ha disputato solo 18 gare in stagione.

Anche le volontà dei giocatori pare siano differenti, con Botman che sarebbe convinto della destinazione Milan e Sanches che starebbe riflettendo su altre possibili offerte. La valutazione del giocatore portoghese non è molto alta, cosa che alletta decisamente il club rossonero.

Una punta di peso: il Milan sul futuro di Origi

Dall’Inghilterra si fanno insistenti le voci che vedono Divock Origi già in maglia rossonera, con un contratto di lunga durata ed una base di 4 milioni di euro. Il colpo a parametro zero sarebbe molto gradito alla società rossonera che sembrerebbe convinta a definire l’acquisto del giocatore belga.

L’accattante è stato poco utilizzato in questa stagione da Klopp, soprattutto a causa dei suoi infortuni, ma sicuramente è un attaccante di peso che potrebbe offrire una garanzia a Pioli in tutti i reparti offensivi. Il Milan deve affrettarsi a muovere un’offerta, perché l’attaccante belga di origini keniani ha molte pretendenti sia in Italia che all’estero. La dirigenza rossonera prepara dunque l’assalto ai primi colpi del mercato estivo per dare a Pioli una rosa competitiva in tutte le competizioni.