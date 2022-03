Nella giornata di ieri 30 marzo, si era paventato una possibile esclusione dell'Iran dai prossimi mondiali del 2022. In occasione della partita tra la formazione allenata da Dragan Skočić ed il Libano, si è verificato un evento estremamente discriminante, ovvero la mancata presenza di duemila spettatrici che dovevano assistere alla partita. L'episodio non avrà ripercussioni sulla qualificazione al Mondiale della nazionale biancorossa.

Il caso di discriminazione che poteva costare caro all'Iran

Ieri ha fatto clamore la notizia che voleva a forte rischio squalifica dai prossimi campionati del mondo la Nazionale dell'Iran.

La squadra allenata da Dragan Skočić è entrata involontariamente in un vortice di critiche a causa di un episodio avvenuto nella partita di qualificazioni contro il Libano. Ben 2.000 spettatrici sono state fermate all'ingresso dello stadio in quanto donne e non hanno potuto assistere alla partita che da li a poco sarebbe iniziata. Un evento discriminante, che ha indignato il mondo intero e che purtroppo non risulta essere un fenomeno sporadico. Nello scorso 2019 a seguito di un avvenimento simile, la Fifa aveva già intimato un eventuale esclusione dal Mondiale per la Nazionale Iraniana, che poi aveva raddrizzato il tiro, permettendo al pubblico femminile di accedere allo stadio. A mettere una toppa per l'accaduto, nella giornata di ieri sono arrivate le scuse ufficiali del governatore Mohsen Davari e del presidente Ebrahim Raisi.

L'esclusione dell'Iran, per essere realistici, avverrebbe solo se quest'ultima fosse sospesa o peggio espulsa da parte della Fédération Internationale de Football Association, cosa che peraltro, scatenerebbe un precedente pericoloso da gestire. Qualora questa remota evenienza fosse accaduta, qualcuno aveva sperato in un ripescaggio dell'Italia di Roberto Mancini ma nella giornata di oggi, Evelina Christillin ha voluto fare chiarezza sulla faccenda, escludendo categoricamente questa possibilità.

Il sono di ripescaggio dell'Italia si spegne

L'Italia, che non si è qualificata ai prossimi campionati del Mondo 2022, ha dunque sperato per qualche ora di essere nel novero delle ripescabili. Tuttavia, nella giornata di oggi, Evelina Christillin, membro del comitato europeo UEFA, ha spento una volta per tutte i sogni azzurri.

Christillin ha smentito la notizia di una possibile esclusione dell'Iran affermando: "Ieri abbiamo avuto il consiglio della Fifa e oggi abbiamo fatto il Congresso, con tutte le delegazioni collegate compresa quella iraniana: né ieri né oggi si è parlato di una loro esclusione dal mondiale". Christillin ha poi messo una pietra tombale sul possibile ripescaggio dell'Italia commentando: "Se pure l'Iran fosse escluso al loro posto sarebbe entrata una squadra asiatica".