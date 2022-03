La notizia del mancato prolungamento di contratto di Paulo Dybala alla Juventus sta facendo molto discutere negli ultimi giorni e diversi addetti ai lavori si sono schierati pubblicamente da una parte e dall'altra: c'è chi definisce sbagliata la decisione della Juventus di non confermare l'argentino e chi invece ritiene che la società bianconera abbia fatto bene a non prolungare il suo contratto. Gli infortuni muscolari delle ultime due stagioni non hanno sicuramente aiutato l'argentino.

A parlare di Dybala e della decisione della Juventus di non prolungargli il contratto è stato anche Stefano Tacconi.

In una recente intervista l'ex portiere bianconero ha dichiarato che Dybala non servirebbe alla Juventus e che la società ha fatto bene a non prolungargli il contratto. Come sostituto dell'argentino Tacconi ha dichiarato che Niccolò Zaniolo potrebbe essere l'acquisto giusto, anche perché è un giocatore giovane.

Tacconi ha parlato di Paulo Dybala

"Sono soldi guadagnati per la Juventus, quelli dell'ingaggio che avrebbe dovuto dare a Dybala. E' un giocatore che non serve, questo Dybala", sono queste le dichiarazioni di Stefano Tacconi in merito alla decisione di non prolungare il contratto di Paulo Dybala, che andrà in scadenza a giugno.

L'ex portiere ha parlato anche del possibile sostituto dell'argentino aggiungendo: 'La Juve non sbaglia e Zaniolo mi piace'.

A proposito del centrocampista della Roma arrivano indiscrezioni importanti in merito all'interesse della società bianconera per il giocatore. La valutazione di mercato del giocatore è di circa 40 milioni di euro.

La Juventus segue anche altri giocatori per il settore avanzato: piace molto Giacomo Raspadori del Sassuolo, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.

Da valutare è anche il futuro professionale di Alvaro Morata, che la Juventus vorrebbe riscattare dall'Atletico Madrid: molto dipenderà dalla volontà della società spagnola di diminuire il prezzo necessario per acquistare lo spagnolo, attualmente servirebbero circa 35 milioni di euro, ma la Juventus vorrebbe spenderne circa 20 milioni di euro.

Le ultime stagioni di Paulo Dybala alla Juventus

Una delle stagioni migliori di Paulo Dybala è stata quella con Maurizio Sarri in panchina 46 match disputati con 17 gol segnati e 14 assist forniti ai compagni. Nella scorsa stagione, con Pirlo in panchina, invece l'argentino è stato condizionato dagli infortuni muscolari, mettendo insieme 26 presenze, 5 gol e 3 assist forniti ai suoi compagni. Nella stagione attuale fino ad adesso ha disputato 29 match segnando 13 gol e fornendo 6 assist decisivi ai suoi compagni.