La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato estivo. La delusione dovuta all'uscita agli ottavi di finale di Champions League contro il Villarreal potrebbe incentivare il progetto sportivo della società bianconera basato sull'innesto di giocatori giovani e di prospettiva. Servono però anche elementi di qualità, che possano far fare un salto di qualità alla rosa. Per questo si parla molto del possibile ingaggio di Paul Pogba, che andrà in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Nonostante un ingaggio da 14 milioni di euro netti a stagione Pogba non ha dato un grande contributo in questi anni e potrebbe rilanciarsi nella società che lo ha cresciuto dal punto di vista umano e professionale, anche se per tornare alla Juve il giocatore dovrebbe essere disposto a ridurre il proprio stipendio.

Dell'argomento ha parlato anche Guido Tolomei, sottolineando come la Juventus farà un tentativo per Pogba; molto però dipenderà dalla volontà della società bianconera di appesantire il monte ingaggi; in particolare secondo il giornalista la Juventus potrebbe avere 70 milioni di euro da investire sugli stipendi.

Secondo Tolomei la Juventus potrebbe cercare Pogba in luglio

"La litania del non ci sono soldi è inascoltabile, non è vera. La Juventus ha una società molto forte alle spalle, con liquidi importanti. I bianconeri faranno un tentativo per Pogba, ma non è detto che questo possa bastare", sono queste le dichiarazioni di Guido Tolomei, il quale ha sottolineato come molto dipenda dalla volontà della società di appesantire o meno il monte ingaggi.

In questo senso la presenza di Maurizio Arrivabene come amministratore delegato non agevolerebbe grandi investimenti sul monte ingaggi. A tal proposito il giornalista sportivo ha aggiunto: "La Juve potrebbe avere 70 milioni di euro di ingaggi da caricare in vista della prossima stagione, ma è evidente che con una società diversa, diciamo ‘meno tifosa’ rispetto al passato, con Arrivabene si stia più attenti".

La Juventus, come tutte le società italiane, ha il vantaggio di poter usufruire del Decreto Crescita, disposizione governativa che garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Il Decreto Crescita potrebbe essere utile ai bianconeri per un altro giocatore importante: il tedesco Antonio Rudiger, che piace alla Juventus come possibile rinforzo per la difesa.

Il difensore del Chelsea va in scadenza di contratto a giugno con i Blues e potrebbe sottoscrivere una nuova intesa contrattuale con la società bianconera andando a percepire più o meno lo stesso ingaggio di Vlahovic, ossia 7 milioni di euro netti a stagione.