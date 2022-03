Il Calciomercato della Juventus è sostanzialmente iniziato il 16 marzo: l'uscita dalla Champions League della Vecchia Signora ha rivelato quanti problemi la squadra comandata da Max Allegri abbia. Stando alle indiscrezioni di mercato pubblicate dai media spagnoli, i bianconeri avrebbero già adocchiato i prossimi tre acquisti per la stagione 2022/2023: Jorginho, Antonio Rudiger e Ousmane Dembélé.

La difesa della Juventus scricchiola, Antonio Rudiger potrebbe aiutarla

Il reparto difensivo della Juventus ha sempre vantato giocatori di altissimo livello.

In questi ultimi mesi però, la retroguardia bianconera, tra infortuni e seconde linee non all'altezza, ha dimostrato più di una lacuna. E' dunque evidente che Allegri necessiti di rinforzi per tornare a vincere con più continuità di "corto muso". Stando a quanto riportato dal portale iberico fichajes.net, Rudiger sarebbe il primo nome sulla lista di Cherubini. Attenzione però al Real Madrid di Carletto Ancelotti, che seguirebbe con altrettanta attenzione il tedesco.

L'agente di Jorginho ammette: 'Potrebbe andare via dal Chelsea'

Le notizie di calciomercato si basano su voci che possono essere o meno confermate. Ma se ad alimentare tali indiscrezioni, sono i diretti interessati, allora la storia cambia.

È proprio questo il caso di Jorginho e del suo agente. Nelle ultime ore infatti, Joao Santos, il procuratore del centrocampista italo brasiliano, ha parlato alla stampa, dichiarando come il suo calciatore stia effettivamente valutando se abbandonare i Blues nel prossimo anno: "Con il Chelsea siamo legati da un contrato fino al 2023 ma c'è da sottolineare come sia un momento particolare per la squadra.

Le trattative non esistono ed il mercato in entrata ed in uscita è bloccato per le sanzioni" ha detto Santos ai microfoni di calciomercato.it aggiungendo poi "Stiamo vedendo se la situazione si evolverà o meno. La nostra priorità è quella di rinnovare con il Chelsea ma se non ci dovessimo riuscire ascolteremo tutti i club che vorranno accogliere il mio assistito" .

Tra questi ovviamente spunterebbe forte e da diverse settimane, il nome della Juventus.

Il nuovo nome per l'attacco della Juventus sarebbe Ousmane Dembélé

Per l'attacco, la Juventus avrebbe messo nel mirino un nome nuovo, quello di Ousmane Dembélé. L'esterno attualmente in forza al Barcellona non sembra far parte del progetto blaugrana. Xavi infatti, in questa stagione lo ha fatto scendere in campo con il contagocce ed è un vero spreco se si pensa a quanto la squadra catalana pagò il classe 97. Allegri invece, gli garantirebbe la maglia da titolare e lo accosterebbe a Dusan Vlahovic, creando così un duo dal potenziale esplosivo.