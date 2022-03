La Juventus dopo la sconfitta pesante contro il Villareal cercherà di voltare pagina quanto prima già a partire del match in campionato contro la Salernitana. Sarà importante vincere per consolidare il quarto posto e per cercare di attutire durante la pausa per le nazionali la delusione dell'eliminazione dalla Champions League contro una squadra abbordabile come il Villareal. E' evidente come ci siano problemi di qualità a centrocampo, una campagna acquisti nelle ultime stagioni che ha deluso le aspettative. Per questo la Juventus starebbe pensando di integrare all'attuale staffi dirigenziale formato dal direttore sportivo Federico Cherubini, l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene un direttore generale che possa dare un contributo importante dal punto di vista sportivo.

Un conoscitore di calcio che sappia pescare bene sul mercato, una sorta di Marotta che possa lavorare a stretto contatto con Federico Cherubini. Il nome ideale potrebbe essere quello di Giovanni Sartori, presente a dicembre all'Allianz Stadium di Torino per visionare secondo gli addetti ai lavori il centrocampista Dejan Kulusesvski, poi trasferitosi al Tottenham nel mercato di gennaio. La presenza di Sartori però sarebbe stata motivata anche da un incontro che ci sarebbe stato con la società bianconera per un eventuale suo inserimento nello staff dirigenziale per la stagione 2022-2023.

Possibile l'ingaggio di Sartori come direttore generale nella stagione 2022-2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'attuale dirigente dell'Atalanta Giovanni Sartori potrebbe lasciare la società bergamasca a fine stagione per diventare direttore generale della Juventus.

Si tratterebbe di innesto per integrare il lavoro del direttore sportivo Federico Cherubini. Come scrive il giornalista sportivo Giacomo Scutiero su Twitter il nome di Sartori si sarebbe fatto anche durante il Consiglio d'Amministrazione della Juventus a febbraio. Dopo aver lavorato in maniera importante nel Chievo e dopo diverse stagioni nell'Atalanta, Sartori potrebbe fare un'esperienza professionale in una società che lotta per vincere le competizioni.

Ha dimostrato nelle ultime stagioni di saper individuare i giocatori portando a Bergamo giocatori molto importanti che hanno contribuito ai risultati notevoli dell'Atalanta.

Il mercato della Juventus

Se così sarà per Sartori ci sarà un grande lavoro da fare sul mercato, per migliorare un centrocampo che sta dimostrando problematiche evidenti in questa stagione.

Potrebbero partire Adrien Rabiot e Arthur Melo, al loro posto potrebbero arrivare Paul Pogba del Manchester United e Jorginho del Chelsea. Per quanto riguarda il settore avanzato piace Niccolò Zaniolo della Roma, valutato circa 40 milioni di euro.