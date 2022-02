La Juventus è stata una delle squadre più criticate del campionato italiano negli ultimi mesi. Gran parte degli addetti ai lavori hanno sottolineato le problematiche nell'impostazione di gioco e nel segnare i gol, anche perché le azioni offensive che venivano prodotte non erano molte. Con l'arrivo di Vlahovic la situazione sembra essere cambiata, i match contro il Verona e il Sassuolo hanno messo in evidenza la forza offensiva dei bianconeri. Anche contro l'Atalanta la Juventus avrebbe potuto segnare più del solo gol gol realizzato da Danilo per il pareggio nei minuti di recupero.

Prima del match contro i bergamaschi aveva parlato anche Daniele Adani in riferimento alla Juventus vincitrice contro il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia. Il commentatore televisivo alla Bobo Tv aveva sottolineato come i bianconeri adesso producano gioco e azioni da gol e che contro gli emiliani avrebbero potuto segnare quattro gol. Elogi in particolar modo a Dusan Vlahovic, che oltre ad essere incisivo in zona gol è un giocatore che a detta di Adani 'mangia i polpacci agli avversari'. Inoltre ha aggiunto che l'inserimento di Cuadrado come terzino con Morata e Dybala ha messo in evidenza come la Juventus sia una super squadra.

Il commentatore televisivo Adani aveva parlato della Juventus dopo il match contro il Sassuolo

''La Juve poteva fare 4 gol, la Juve adesso produce, ha riferimenti, gli interpreti vogliono giocare insieme''. Queste le dichiarazioni di Daniele Adani in riferimento alla vittoria della Juventus contro il Sassuolo nei quarti di finale di Coppa Italia.

Una squadra che è diversa rispetto a quella della prima parte della stagione e che, come sottolineato da Adani, produce azioni da gol. Elogi a Vlahovic per il gol segnato al Sassuolo da parte del commentatore televisivo, che aveva sottolineato: ''Ha inventato un gol, pensa a fare gol in ogni secondo della sua vita, in quel momento ha deciso che il pallone doveva andare lì''.

L'ex difensore ha poi parlato dell'inserimento di Cuadrado nel ruolo di terzino destro: ''Quando Cuadrado è andato dietro, la Juve saliva con gli esterni e stringeva con Dybala e Morata è una super squadra''.

La Juventus ha pareggiato contro l'Atalanta

La Juventus non è riuscita a confermarsi in campionato contro l'Atalanta. I bianconeri hanno rischiato di perdere il match dopo aver disputato un match importante con tanti azioni da gol sbagliate anche per merito del portiere dei bergamaschi Sportiello. È stato meno decisivo del solito Vlahovic, anche se avrebbe potuto segnare in due azioni. Anche in questi casi il portiere dell'Atalanta ha fatto due parate importanti.