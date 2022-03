Questa sera, martedì 1 marzo, andrà in scena allo Stadio San Siro di Milano la prima partita di andata delle semifinali della Coppa Italia che vedrà come protagoniste il Milan di Stefano Pioli e l'Inter di Simone Inzaghi. Calcio d'inizio alle ore 21.

La squadra rossonera è riuscita a ottenere il pass per questa sfida dopo aver incontrato sul suo cammino il Genoa agi ottavi e la Lazio ai quarti di finale. I nerazzurri campioni d'Italia, invece, fino ad ora in questa competizione hanno sfidato Empoli e Roma, rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale.

Il match sarà visibile in chiaro su Canale 5 ed è possibile seguire la diretta live streaming tramite Mediaset Play, oppure sul sito di Sportmediaset.it.

Il derby infiamma la città di Milano

Le due squadre non stanno vivendo un momento molto positivo in campionato. Il Milan che nelle ultime 5 partite ha collezionato 9 punti su 15, mentre i cugini nerazzurri ne hanno conquistati solo 5 su 15.

L'ultimo pareggio rimediato da parte dei campioni d'Italia nerazzurri contro il Genoa ha messo in evidenza la difficoltà della squadra allenata da Simone Inzaghi nel riuscire a segnare.

I rossoneri vengono da due deludenti pareggi contro la Salernitana e l'Udinese, sfide in cui la squadra di Stefano Pioli ha palesato difficoltà dal punto di vista fisico, esprimendo un gioco non ottimale.

È quindi un derby tra due squadre che al momento non sono al top, di conseguenza un'eventuale uscita di scena anche da questa competizione comporterebbe per la squadra eliminata un ridimensionamento degli obbiettivi stagionali. Il match di ritorno è fissato per il 20 aprile.

Milan-Inter: probabili formazioni

Milan (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Messias, Krunic, Leao; Giroud.

All.Stefano Pioli

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All.Inzaghi

Squalificati:

Milan: Tonali (1)

Inter: -

Diffidati:

Milan: Saelemaekers

Inter: Vecino

I precedenti e le statistiche di questa sfida

La partita di stasera sarà la numero 26 in Coppa Italia che vedrà come protagoniste le due squadre di Milano, inoltre sarà il 231° derby tra Inter e Milan in tutte le competizioni.

I nerazzurri conducono con 84 vittorie a 78 in tutte le competizioni, mentre per quanto riguarda la coppa nazionale sono 10 i successi del Milan, otto quelli dell’Inter e 7 i pareggi.

Dopo le vittorie contro Empoli e Roma, per la prima volta dal 2011, l'Inter potrebbe vincere tre partite di fila in Coppa Italia. Inoltre le ultime otto reti dei nerazzurri in Coppa Italia sono state messe a segno da 7 giocatori diversi, l'unico con due reti è il cileno Alexis Sanchez.

Il Milan è rimasto imbattuto in 7 delle ultime 8 gare contro l'Inter, 4 vittorie e 3 pareggi.