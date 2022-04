La 31esima giornata di campionato ha suscitato evidentemente molto clamore mediatico, soprattutto in riferimento a Juventus-Inter. Il match, disputatosi domenica 3 aprile all'Allianz Stadium di Torino, è stato molto chiacchierato dal punto di vista arbitrale per i tanti episodi contro la Juventus, in particolar modo il rigore non fischiato ai bianconeri per fallo di Bastoni su Zakaria. Se da parte dell'arbitro Irrati potevano esserci dei dubbi se assegnare il calcio di rigore o quello di punizione dal limite, lo stesso non si può dire per la Var, che ha avuto modo di valutare l'immagine.

Gran parte degli addetti ai lavori hanno confermato che il fallo fosse in area e di conseguenza era da sanzionare con il calcio di rigore. Nel post match ha parlato anche Paolo Bonolis, che già prima dell'attesa sfida aveva lanciato una frecciatina alla Juventus in riferimento ai possibili episodi arbitrali a favore che i bianconeri avrebbero potuto ricevere. Dichiarazioni che avevano suscitato la reazione stizzita dei tifosi della Juventus, che sono rimasti infastiditi anche da quelle arrivate dopo il match. Il presentatore televisivo, notoriamente tifoso dell'Inter, ha dichiarato di capire l'arrabbiatura dei sostenitori bianconeri per gli episodi arbitrali, aggiungendo: 'Ogni tanto, non fa male'.

Il presentatore televisivo Bonolis ha lanciato una frecciatina ai tifosi della Juventus

'Capisco l'arrabbiatura dei tifosi juventini, ma una volta ogni tanto non fa male. C'è chi da decenni porta delle cicatrici, può capitare che la luna giri di traverso'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in riferimento a Juventus-Inter e agli episodi arbitrali che hanno evidentemente favorito i nerazzurri.

Il presentatore televisivo ha poi voluto parlare anche del match definendolo brutto, con l'Inter che ha speculato e con la Juventus che ha fatto pochi tiri in porta. In merito invece all'arbitro ha aggiunto: 'Ha fatto più casino che altro'. Ha poi rimarcato il fatto che il rigore per l'Inter c'era.

La Juventus è in lotta per il quarto posto in campionato

Nel post match, Allegri ha deciso di non commentare gli episodi arbitrali, anche se alcune reazioni nel primo tempo sono state evidenti, su tutte il lancio della giacca che le immagini televisive hanno mostrato più volte. Il tecnico della Juventus ha sottolineato che i bianconeri sono in lotta per il quarto posto e dovranno sicuramente ottenere più punti possibili nei restanti match. Anche perché la Roma, quinta in classifica, è attualmente a -5 dalla Juventus. I bianconeri sfideranno nel mese di aprile in campionato il Cagliari, il Bologna e il Sassuolo, oltre a disputare la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. L'andata era finita 1 a 0 per la squadra bianconera.