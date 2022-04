Il match contro l'Inter dell'Allianz Stadium di Torino, ha mostrato una Juventus davvero bella, con tante azioni da gol create ma con tanti errori da parte delle punte. La sconfitta subita contro i nerazzurri, a detta di molti, è stata immeritata, anche perché condizionata da oggettivi errori arbitrali, come hanno dichiarato diversi moviolisti. Nonostante questo, il match ha lasciato dispiacere nel risultato ma soddisfazione nel gioco, come dichiarato anche da Massimiliano Allegri nel post match. Il tecnico toscano si è detto certo che nella stagione 2022-2023 anche la Juventus sarà in lotta per vincere il campionato.

Serviranno però rinforzi importanti, come sottolineato anche da Giovanni Galeone. In una recente intervista, l'ex tecnico del Pescara e amico di Massimiliano Allegri, ha aggiunto che il primo tempo della Juventus è stato ideale, anche se in diverse azioni avrebbe potuto giocare in maniera offensiva e non iniziare dalla difesa. L'ex tecnico ha suggerito diversi acquisti alla società bianconera se vorrà ritornare ad essere competitiva per il campionato nella stagione 2022-2023.

Oltre a Rudiger, che sembrerebbe vicino alla Juventus, servirebbe un Milinkovic Savic a centrocampo ed un Dembélé nel settore avanzato.

L'ex tecnico Galeone ha parlato della prestazione della Juventus contro l'Inter

'Era da tempo che non vedevo la Juventus giocare così bene.

L'avrei voluta vedere ancora un po’ più offensiva. In certe situazioni, superata la metà campo tornava indietro'. Queste le dichiarazioni di Giovanni Galeone in riferimento al match giocato dalla Juventus contro l'Inter. Secondo l'ex tecnico del Pescara, i primi venti minuti della squadra bianconera sono stati importanti. Ha poi aggiunto che la Juventus ha una difesa di esperienza e qualità, ma non si può vincere il campionato con un settore avanzato che in quanto gol è decimo in classifica.

Ha sottolineato: 'Se è vero che hanno preso Rudiger, con altri tre ritocchi scelti bene la Juve può davvero competere per il campionato'. Galeone ha voluto suggerire altri due acquisti alla Juventus, per il centrocampo Milinkovic Savic e per il settore avanzato Dembélé.

Il mercato della Juventus

L'ex tecnico Giovanni Galeone ha dato vicino l'arrivo di Rudiger alla Juventus. Le indiscrezioni di mercato confermano le sue dichiarazioni, soprattutto perché una delle società interessate al difensore avrebbe deciso di non ingaggiarlo, ovvero il Barcellona.

Per quanto riguarda invece Milinkovic Savic, la Lazio lo valuta circa 70 milioni di euro. Arriverebbe invece a parametro zero Dembélé, in scadenza di contratto con il Barcellona. Oltre a questi nomi, la Juventus starebbe lavorando anche su altri giocatori: piacciono Jorginho, Pogba, Zaniolo e Raspadori.