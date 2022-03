La 31esima giornata di campionato offre diversi match interessanti, su tutti Atalanta-Napoli e Juventus-Inter. Saranno sfide che potrebbero rivelarsi decisive per lotta per un posto in Champions League e per quella per il titolo. Se i bergamaschi dovessero pareggiare o perdere contro i campani potrebbero perdere ulteriori punti dai primi quattro posti. Allo stesso tempo il Napoli deve cercare di vincere per alimentare speranza di titolo. Domenica 3 aprile alle ore 20:45 all'Allianz Stadium di Torino la Juventus gioca contro l'Inter, in un match altrettanto decisivo per i bianconeri e i nerazzurri.

La Juventus vuole consolidare il quarto posto ma potrebbe anche coltivare ancora speranze di titolo. Lo stesso vale per l'Inter, terza in classifica. A parlare del match di Torino è stato Paolo Bonolis, in una recente intervista il presentatore televisivo ha lanciato una frecciatina riferita ai bianconeri su presunti favori arbitrali che la Juventus avrebbe soprattutto quando si gioca all'Allianz Stadium di Torino. Bonolis ha fatto riferimento alla scorsa stagione, quando la Juventus ha sconfitto per 3 a 1 l'Inter. Decisivo un rigore per fallo di Perisic su Cuadrado, segnato proprio dal colombiano. Un episodio che ha fatto discutere molto ma non influente per il titolo dell'Inter, ma decisiva per la Juventus, che poi è riuscita a qualificarsi alla Champions League nell'ultima giornata di campionato.

Il presentatore Bonolis ha parlato di Juventus e Inter e di arbitri

'Sarà una gara aperta e combattuta. Entrambe hanno la necessità di vincere. Quando giochi a Torino contro la Juve può sempre succedere qualcosa di strano'. Queste le dichiarazioni di Paolo Bonolis in riferimento a presunti favori arbitrali alla Juventus quando si gioca all'Allianz Stadium.

Il presentatore televisivo ha aggiunto: 'Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo molta attenzione. Io non sono affatto tranquillo'. Parole che hanno scatenato evidentemente la reazione sui social, alcuni utenti a sostegno di Bonolis, altri evidentemente critici nei confronti del noto presentatore televisivo.

Non è la prima volta che Bonolis critica la Juventus, lo ha fatto recentemente associando la giraffa come simbolo della società bianconera in riferimento all'uscita a testa alta dalla Champions League.

La Juventus dovrebbe recuperare Bonucci, Alex Sandro e Zakaria

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe avere disponibili per il match contro l'Inter anche Bonucci, Alex Sandro e Zakaria. Il primo è stato schierato nel secondo tempo da Mancini nel match fra Turchia e Italia, il brasiliano e lo svizzero dovrebbero invece recuperare per la panchina e potrebbe essere schierati nel secondo tempo del match.