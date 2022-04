Il dopo Paulo Dybala resta uno degli snodi cruciali per il Calciomercato estivo della Juventus. Con l'addio della Joya, la trequarti bianconera resterà priva di un elemento fondamentale: per questo motivo, la dirigenza sta lavorando sul fronte mercato per aumentare il tasso tecnico del reparto offensivo a disposizione di Massimiliano Allegri.

Richarlison sarebbe nel mirino della Juve

Tra i tantissimi nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Richarlison, trequartista brasiliano in forza all'Everton, che a fine stagione dovrebbe salutare i Toffies.

Visto il campionato non all'altezza con la formazione di Lampard che si sta giocando la permanenza in Premier League e la voglia di misurarsi ad alti livelli, il talento verdeoro è in procinto di lasciare Londra nella prossima stagione.

La Juventus starebbe monitorando con grande attenzione la situazione, ma deve fare i conti con le richieste importanti dell'Everton che chiede una cifra attorno ai 40-50 milioni di euro per intavolare una vera e propria trattativa. Inoltre, sul classe 97 non ci sarebbe solo l'interesse dei bianconeri: infatti, c'è da segnalare l'interesse anche di top club europei come il Paris Saint Germain e soprattutto il Real Madrid di Carlo Ancelotti che in caso di mancato passaggio di Kylian Mbappè alla Casa Blanca, potrebbe decidere di virare sul talento brasiliano.

Juve, Pogba e Milinkovic richiesti in tutta Europa

Oltre ai possibili colpi per il reparto offensivo, la Juventus punta a rinforzare anche il centrocampo a disposizione di Allegri.

I due obiettivi, o forse sogni per il prossimo mercato bianconero rispondono ai nomi di Paul Pogba e Milinkovic Savic, attenzionati da moltissimi top club europei.

Partiamo dal centrocampista francese che dovrebbe salutare lo United nonostante l'arrivo in panchina di Ten Haag. La Vecchia Signora da sempre sta considerando il ritorno di Pogba, ma deve scontrarsi con l'interesse del Paris Saint Germain, che dopo aver rinforzato l'attacco nella scorsa stagione, vuole fare altrettanto con la mediana.

Inoltre, il possibile arrivo di Zinedine Zidane sulla panchina dei parigini, potrebbe avere un ruolo fondamentale nella scelta di Pogba.

L'altro grande obiettivo per la mediana è Milinkovic Savic, che anche in questa stagione ha dimostrato di essere uno dei migliori centrocampista del panorama internazionale. Il Sergente potrebbe incastrarsi proprio con Pogba. Infatti, in caso di cessione del francese, sarebbe proprio lo United una delle pretendenti per accaparrarsi le prestazioni del numero 21 biancoceleste. Il patron della Lazio Claudio Lotito non fa sconti e chiede 70-80 milioni di euro per intavolare una trattativa, cifra che ai Red Devils non spaventa.