Inter, Milan e Juventus sarebbero al lavoro per programmare la stagione del futuro ed avrebbero studiato i profili che verrebbero seguiti durante la prossima sessione di mercato. I nerazzurri sarebbero concentrati sui centrocampisti, in vista degli addii possibili di Arturo Vidal e Matias Vecino. I rossoneri starebbero pensando a Lukaku se dovesse concretizzarsi la cessione della società al fondo Investcorp, mentre la società degli Agnelli potrebbe ingaggiare dei calciatori a parametro zero come Neres e Di Maria dopo l'addio di Dybala.

Il Milan di Investcorp potrebbe partire da Lukaku

La notizia inattesa arriva dall'Inghilterra e riguarderebbe un possibile interesse del Milan per Lukaku. La suggestione troverebbe conferma soprattutto se Elliott dovesse cedere la proprietà al fondo Investcorp. La trattativa sarebbe comunque molto complicata perché il ragazzo percepisce uno stipendio molto elevato ed il Chelsea, per non effettuare minusvalenza, dovrebbe cedere il cartellino per almeno 90 milioni di euro. Il Milan potrebbe però propendere per un prestito con diritto di riscatto.

L'Inter seguirebbe Matic, Fabian Ruiz e Molina

La società nerazzurra sarebbe finita sulle tracce di Nemanja Matic del Manchester United. Il ragazzo non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza e potrebbe essere ingaggiato come alter ego di Marcelo Brozovic.

Il serbo, classe 1988, sarebbe da tempo un pupillo di Piero Ausilio. I dirigenti milanesi, poi, penserebbero anche a Fabian Ruiz se dovesse decidere di non rinnovare il suo rapporto con il Napoli in scadenza nel 2023.

La proprietà degli Zhang potrebbe poi riflettere se dovesse arrivare dall'estero un'offerta per Denzel Dumfries che piacerebbe a Tottenham e Bayern Monaco.

L'olandese sarebbe quotato circa 30 milioni di euro e, in caso di cessione, l'Inter potrebbe virare su Molina dell'Udinese. Il terzino argentino, valutato circa 25 milioni di euro, potrebbe arrivare a Milano inserendo come contropartita tecnica il cartellino di Andrea Pinamonti, ora in forza all'Empoli.

La Juventus su tre esterni

La Juventus avrebbe deciso di lavorare sul 4-3-3 per il prossimo anno e, considerato l'addio di Paulo Dybala, starebbe pensando a calciatori con esperienza internazionale. Il primo sarebbe Angerl Di Maria che non dovrebbe rinnovare con il Paris Saint Germain e che piacerebbe anche al Milan. I dirigenti avrebbero poi messo gli occhi su Davide Neres, ora allo Shakhtar, più giovane del collega argentino e soprattutto più sostenibile come costi. Il terzo nome sarebbe quello di Pulisic, del Chelsea, ma si tratterebbe di un profilo che costerebbe almeno 40 milioni di euro. L'americano non è un titolare di Tuchel e potrebbe partire al termine della stagione.