Siamo ancora ad aprile ma il Milan è già concentrato sul Calciomercato estivo, alla ricerca di rinforzi in vari reparti che possano far fare un ulteriore salto di qualità alla rosa rossonera, in vista della prossima stagione.

In difesa piace Botman

Già da qualche settimana il club rossonero avrebbe gettato le basi per l'acquisto dell'olandese Sven Botman, difensore ideale che in un rapporto qualità-età non ha un costo elevatissimo: la cifra si aggirerebbe intorno ai 30 milioni di euro.

L'accordo con la sua squadra attuale, ovvero il Lille, è ancora da definire, ma il Milan vorrebbe bloccarlo il prima possibile.

L'intesa con l'olandese è già stato trovata e al giocatore piace molto il Milan.

Ovviamente con l'eventuale arrivo del numero 4 in maglia Lille l'addio di Romagnoli sarebbe quasi indolore, grazie anche al drastico miglioramento avuto da Kalulu che, in questo finale di stagione, sta facendo la differenza.

Trattative avviate per Haller

Haller è attualmente un'attaccante dell'Ajax, ed è entrato nei radar dei dirigenti rossoneri dopo la buona stagione disputata fino a ora.

Il giocatore in maglia 22 in questa stagione ha messo a referto 33 gol in 38 partite, risultando decisivo anche in Champions League con una media di più di un goal a partita (11 gol in 8 partite). Il suo valore al momento si aggira intorno ai 30 milioni di euro.

Il Milan attualmente ha due prime punte, ovvero Ibrahimovic e Giroud: entrambi non sono più ragazzini, e non possono garantire una stagione intera al massimo. Proprio per questo la società rossonera sta cercando a tutti i costi un'attaccante del calibro di Haller.

Il discorso però è sempre lo stesso: tutti aspettano la decisione di Ibra.

Ma anche se lo svedese dovesse decidere di firmare per un altro anno il Milan deve assolutamente prendere una punta che possa dare sicurezza al reparto offensivo.

Altri possibili colpi del Milan sul mercato

In questi giorni si sta parlando di Asensio, un attaccante del Real Madrid, e del suo possibile cambio di maglia già da questa estate.

L'attaccante dei Blancos ha un contratto con scadenza nel 2023, e se non dovesse confermarsi il suo rinnovo il Real potrebbe decidere di venderlo già nella prossima finestra di mercato. Di sicuro il giocatore spagnolo sarebbe perfetto per molte squadre, tra cui proprio il Milan. Intanto i rossoneri sarebbero già entrati in contatto con Asensio e il suo entourage, con l'unico ostacolo dell'ingaggio fissato a 5 milioni a stagione.

Il Milan ha un forte bisogno di un giocatore di qualità sulla trequarti e profili come quelli di Asensio e Paulo Dybala sono presi molto in considerazione dalla società.