Secondo l'opinione dell'ex dirigente Rino Foschi, Paulo Dybala potrebbe rimanere alla Juventus. I bianconeri nel frattempo, starebbero vagliando diversi profili per l'attacco e il nome nuovo risulterebbe essere quello di Richarlison de Andrade, centravanti classe '97 in forza attualmente all'Everton

Rino Foschi, ex dirigente del Palermo Calcio, su Dybala: 'Non escluderei una sua permanenza alla Juventus'

Dybala sta monopolizzando l'interesse della stampa sportiva mondiale. Il fatto che un calciatore di tale spessore tecnico si liberi a parametro zero nella prossima estate ha attratto le attenzioni scontate di tantissimi club, tra cui ci sarebbero Inter, Atletico Madrid e diverse compagini della Premier League.

Una sua permanenza alla Juventus, soprattutto dopo le esternazioni di Arrivabene, è stata sempre considerata come un possibilità poco credibile ma nella giornata di oggi, Rino Foschi, ex dirigente del Palermo, ha voluto dire la sua non escludendo la possibilità che la "Joya" rimanga in quel di Torino: "Ad oggi la pista dell'Inter sembra essere la più accreditata, ma non escluderei il Tottenham, visto quanto Paratici sia pazzo per l'argentino. E non escludo una sua possibile permanenza a sorpresa alla Juve: sta bene in città e anche i suoi compagni non vorrebbero che si muovesse. Personalmente, anche se impossibile, lo vedrei benissimo al Napoli".

Calciomercato Juventus, i bianconeri sarebbero interessati a Richarlison

Il reparto offensivo della Juventus si può considerare un cantiere aperto. I bianconeri, oltre a rischiare di perdere Dybala a fine stagione, potrebbero dover salutare anche Alvaro Morata. Il centravanti spagnolo che ricordiamo essere di proprietà dell'Atletico Madrid, finirà il suo periodo di prestito con i bianconeri nella prossima estate.

I Colchoneros, per farlo restare in quel di Torino vorrebbero 35 milioni di euro, cifra che Agnelli riterrebbe troppo elevata. Se dunque la compagine spagnola, non dovesse accettare la controproposta della Vecchia Signora (che si aggirerebbe intorno ai 15-20 milioni di euro) l'attaccante iberico sarebbe costretto a tornare alla corte del "Cholo" Simeone.

Ecco perché la Juventus in queste settimane avrebbe iniziato ad osservare diversi profili che possano potenzialmente prendere il posto di Morata. Secondo la stampa spagnola, il profilo nuovo messo nel mirino dei bianconeri risulterebbe essere quello di Richarlison de Andrade. Il centravanti della nazionale brasiliana, sta rischiando di retrocedere con l'Everton, ad ora quart'ultimo in classifica nella Premier League. Qualora dunque i "Toffees" dovessero retrocedere nella Championship sarebbero costretti a vendere il proprio gioiellino per una cifra che si aggirerebbe intorno ai 40-50 milioni di euro. La Juventus, che in lui vedrebbe la spalla perfetta di Vlahovic seguirebbe l'evolversi della sua situazione, conscia che sul ragazzo, ci sarebbero anche le attenzioni di Arsenal, Real Madrid e PSG.