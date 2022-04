Questa sera, giovedì 14 aprile, alle 18:45, l'Atalanta sfiderà al Gewiss Stadium il Lipsia, nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League. All'andata, i bergamaschi hanno strappato un'importante pareggio per 1-1 in Germania e ora sono i favoriti per passare il turno. Nella partita di andata non è bastata la magia di Luis Muriel per vincere, ma stasera la Dea potrà contare del supporto del proprio pubblico che spingerà gli uomini di Gasperini fino all'ultimo. Per l'Atalanta, infatti, sarà fondamentale arrivare in fondo alla competizione e provare a vincerla per qualificarsi alla prossima Champions, dato che in campionato il quarto posto è ormai compromesso.

Inoltre, sarebbe un traguardo storico per il club bergamasco, il cui risultato migliore nella sua storia europea sono i quarti di finale di Champions disputati nel 2020 contro il Psg di Neymar e Mbappè.

Come arriva al match l'Atalanta

Il dubbio principale per Gasperini riguarda Remo Freuler. Lo svizzero non è nelle condizioni migliori e, se non dovesse farcela, è pronto il giovane Scalvini a partire dal 1' minuto, nel consueto 3-4-2-1. Se invece Freuler dovesse recuperare in tempo, il Gasperini potrebbe optare per il 4-2-3-1, con la linea di difesa a 4 formata da Hateboer, Demiral, Palomino e Zappacosta davanti a Juan Musso. In mediana agirebbe appunto Freuler con De Roon, mentre sulla trequarti sono in vantaggio Koopmeiners, Pasalic e Malinovskyi, rispetto a Miranchuk, Pessina e Boga.

Davanti ci sarà Duvan Zapata, che farà staffetta con il connazionale colombiano Muriel.

Come arriva al match il Lipsia

Pochi cambi per Domenico Tedesco, che molto probabilmente riproporrà la stessa formazione scesa in campo giovedì scorso alla Red Bull Arena. L'unico cambio potrebbe essere Poulsen per Andrea Silva, con l'ex Milan in panchina dopo il rigore sbagliato all'andata.

Poulsen andrebbe così a formare il tridente offensivo con Nkunku e Dani Olmo. A centrocampo, confermati Laimer e Kampl, mentre in difesa ci sarà Simakan al posto di Klostermann al fianco di Gvardiol e Orban.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lipsia

Atalanta: Musso; Hateboer, Demiral, Palomino, Zappacosta; Freuler, De Roon; Koopmeiners, Pasalic, Malinovsyi; Zapata.

All: Gasperini

Lipsia: Gulacsi; Simakan, Orban, Gvardiol; Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino; Dani Olmo; Nkunku, Poulsen. Allenatore: Tedesco.

Dove vedere Atalanta-Lipsia in TV

Il match tra Atalanta e Lipsia, in programma al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18.45, sarà trasmesso in diretta da Dazn, Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (253), oltre che in streaming su SkyGo e Now.