Finisce 1-1 la gara della 35^ giornata di Serie B 2021-2022 giocata al "Paolo Mazza" di Ferrara tra la Spal e il Crotone. Gli estensi fanno un piccolo passo in avanti per evitare i playout. I calabresi, invece, buttano via un'altra opportunità per coltivare le speranze di salvezza e si avvicinando sempre più alla retrocessione in Serie C.

Rossi risponde a Schengg

A passare in vantaggio è stato il Crotone che ha messo in discesa la gara con una marcatura siglata già al 3' da Schenegg su assist di Marras. Il match vede il Crotone sfiorare più volte il raddoppio con Kargbo e Maric.

La Spal sciupa alcune azioni con l'ex Vido e poi si salva nella ripresa con un palo colpito da Kargbo. I cambi variano i valori in campo, con l'esperienza di alcuni elementi biancazzurri che fa la differenza. All'96' è Giuseppe Rossi a trovare il pareggio, su assist di Melchiorri. Nel finale sono gli estensi a provare a vincere la gara, ma il risultato rimane bloccato sull'1-1.

Un punto che fa morale per la Spal, un pareggio che sa invece di sconfitta per il Crotone: a tre giornate dalla fine del campionato i rossoblù hanno infatti sei punti di ritardo dal Cosenza, attualmente quart'ultima e fuori dalla zona "retrocessione diretta".

Crotone, le parole del capitano

A fine match è proseguito il silenzio stampa della società calabrese, ma per motivi di diritti televisivi ha comunque preso la parola il capitano del Crotone, Nahuel Estevez.

"Abbiamo affrontato bene il primo tempo, siamo andati in vantaggio ma non siamo stati bravi a sfruttare le occasioni avute e chiudere la gara. La Spal ha dei calciatori esperti, sapevamo che avrebbero spinto per vincere la gara nella ripresa. Alla fine è arrivato solamente un pareggio, un punto che ci serve a ben poco. La squadra lotterà fino alla fine della stagione, bisognerà onorare il campionato.

Io simile a Cambiasso? Si, mi piace così come mi piace anche Veron".

Spal, le parole di Venturato

Non del tutto soddisfatto è parso il tecnico della Spal, Roberto Venturato che avrebbe preferito ottenere l'intera posta in palio tra le mura amiche, dove la vittoria manca ormai da diverse giornate.

"Il Crotone è una squadra che da tutto il campionato gioca bene e che ha un’identità e un modo di stare in campo.

Noi non abbiamo mantenuto il giusto equilibrio andando in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Questo ha agevolato il Crotone. Abbiamo ottenuto il pareggio con Rossi. Non siamo riusciti fare i tre punti che sarebbero stati importanti per mantenere la categoria che meritiamo. Siamo una realtà straordinaria e aver mancato ancora la vittoria casalinga è dispiaciuto molto", ha affermato il tecnico dei ferraresi.