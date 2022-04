La Juventus dovrà conquistare in queste ultime giornate il quarto posto in campionato che significa partecipazione alla Champions League. Un passo importante per il futuro della società bianconera, soprattutto per gli investimenti che dovrà effettuare in previsione di un miglioramento tecnico della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. A tal riguardo, però, sarà importante anche cedere diversi giocatori che non sarebbero più considerati parte del progetto sportivo. La certezza di giugno è la partenza di Dybala, come dichiarato in un'intervista da qualche settimana fa dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene.

L'argentino, con l'arrivo di Vlahovic, non sarà confermato alla Juventus. La società dovrà sostituirlo con un altro elemento di qualità che sappia integrarsi con giocatori come Vlahovic e Chiesa. Massimiliano Allegri sembrerebbe voler schierare la Juventus con il 4-3-3, per questo, al posto di Dybala, potrebbe arrivare un giocatore di fascia che sappia essere incisivo negli assist ma che abbia anche qualità nella finalizzazione delle azioni da gol. Uno dei preferiti sembra essere Marco Asensio, in scadenza di contratto con il Real Madrid a giugno 2023 e che potrebbe lasciare la Spagna a prezzo agevolato. Si parla di una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.

Si lavora al sostituto di Dybala: potrebbe arrivare Asensio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus avrebbe individuato in Marco Asensio il possibile rinforzo per il settore avanzato per il Calciomercato estivo. Andrebbe a sostituire Paulo Dybala che non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Lo spagnolo piace ad Allegri che potrebbe schierarlo in un 4-3-3 di tecnica e qualità con Vlahovic e Chiesa. Lo spagnolo piace anche anche al Milan, che a breve potrebbe essere acquistato da un fondo del Bahrain. In tal caso, la società rossonera potrebbe investire in maniera importante sul mercato e potrebbe anche garantirsi giocatori dal prezzo e dall'ingaggio notevoli.

Asensio potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro. In questa stagione non è considerato un titolare dal tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti, che gli preferisce soprattutto Vinicius e Valverde.

Il mercato della Juventus

Lo spagnolo è solo uno dei giocatori seguiti per rinforzare il settore avanzato. Si valutano altri giocatori interessanti protagonisti in questa stagione nel campionato italiano. Il preferito sembra essere Nicolò Zaniolo, che in questo finale di stagione ha migliorato molto le sue prestazioni con la Roma. Anche Giacomo Raspadori potrebbe essere un rinforzo utile per la Juventus, con il Sassuolo che potrebbe lasciarlo partire durante il calciomercato estivo.