La Juventus nel prossimo Calciomercato potrebbe acquisire una seconda punta che dia supporto a Vlahovic. Il nome nuovo per i bianconeri sarebbe Marcus Rashford, ventiquattrenne inglese che sta trovando poco spazio nel Manchester United.

Nel frattempo continuano a circolare rumors sul futuro in panchina di Massimiliano Allegri.

Rashford sarebbe scontento del suo scarso impiego: Juve, Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco alla finestra

Alla partenza di Paulo Dybala a fine anno, la Juventus vorrebbe rispondere con un grande colpo. Il calciomercato estivo dei bianconeri potrebbe essere dunque incentrato principalmente sull'acquisto di una seconda punta.

Stando alla stampa estera, quel nome potrebbe essere Marcus Rashford. Il giovane centravanti inglese non sta trovando lo spazio necessario a Manchester, dove mostri sacri come Cristiano Ronaldo o Bruno Fernandes gli stanno sostanzialmente precludendo la possibilità di giocare con continuità facendogli rischiare, in previsione, anche la convocazione per i prossimi mondiali in Qatar 2022. È chiaro dunque che il ventiquattrenne abbia voglia di essere protagonista in questi mese e di conseguenza un suo possibile trasferimento potrebbe avvenire già dalla prossima estate.

La Juventus, secondo alcune indiscrezioni, si starebbe inserendo in una corsa per aggiudicarselo che prevedrebbe già diversi concorrenti come Arsenal, Tottenham e Bayern Monaco.

Il contratto di Rashford scadrà con il Manchester United nel 2023: per strapparlo alla compagine inglese in questa estate potrebbero servire circa 55 milioni di euro.

Allegri dovrebbe rimanere, ma circolano i nomi di Antonio Conte e Zinedine Zidane

Il pareggio della Juventus contro il Bologna ha aumentato i rumors attorno a Massimiliano Allegri.

Lapo Elkann nella giornata di ieri ha dedicato un post critico su Twitter al tecnico toscano.

Occorre precisare che la sua permanenza sulla panchina dei bianconeri è stata confermata dalla società nelle scorse settimane: peraltro Allegri ha dalla sua un contratto fino al 2025 da circa 7 milioni annui, che evidentemente la Juventus dovrebbe corrispondergli anche in caso di esonero, situazione che quindi non facilita certo una sua partenza anticipata.

Ciononostante, su vari siti sportivi, circolano alcune suggestioni sui possibili sostituti del livornese: Antonio Conte e Zinedine Zidane. Detto che si tratterebbe di ipotesi economicamente difficile da realizzare, per entrambi sarebbe un ritorno di fiamma in quanto ex bianconeri. Va precisato peraltro le situazioni contrattuali dei due sono effettivamente diverse. Zidane in questo momento è libero da ogni vincolo lavorativo e dunque ingaggiabile in qualsiasi momento, mentre Conte, salvo colpi di scena, sarà legato al Tottenham fino al 2023.