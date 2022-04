Uno dei giocatori che potrebbe lasciare l'Inter la prossima sessione estiva di Calciomercato è Martìn Satriano, che tanto bene sta facendo in prestito al Brest in Ligue 1. Il giovane attaccante tornerà a Milano tra qualche mese ma potrebbe essere solo di passaggio visto che la società nerazzurra potrebbe sacrificarlo per realizzare una plusvalenza importante alla luce di quanto fatto. Su di lui avrebbe messo gli occhi nuovamente il Torino, che aveva fatto un sondaggio già a gennaio senza successo.

Anche il Milan è in cerca di un rinforzo importante al centro dell'attacco, dato che ci sono dubbi sul rinnovo Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud non è più giovanissimo.

Nel mirino sarebbe finito Mauro Icardi, che vorrebbe lasciare il Paris Saint Germain per rilanciarsi dopo un'annata davvero deludente all'ombra della Tour Eiffel, chiuso dalla concorrenza e da qualche problema extra campo.

Torino su Satriano

L'Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato cercherà di piazzare sul mercato molti dei giocatori attualmente in giro in prestito per l'Europa. Tra questi c'è Martìn Satriano, che potrebbe portare una notevole plusvalenza anche grazie al rendimento avuto in Francia con la maglia del Brest, club che lo ha preso in prestito secco a gennaio. In pochi mesi l'attaccante uruguaiano ha messo a segno quattro reti in nove partite di Ligue 1, facendo anche meglio di Leo Messi, fermo a tre gol con il Psg.

Su di lui avrebbe messo gli occhi il Torino, a caccia di un rinforzo in attacco visto l'addio di Andrea Belotti, in scadenza di contratto a giugno, oltre ai dubbi su Sanabria, che non sembra poter reggere da solo sulle spalle il peso dell'intero attacco. Una spalla come Satriano, dunque, potrebbe essere l'ideale all'interno della rosa granata.

La valutazione data dall'Inter si aggira intorno ai 15-20 milioni di euro e non è da escludere uno scambio con Gleison Bremer, con conguaglio da 10 milioni a favore del Toro.

Milan su Icardi

Il Milan è alla ricerca di un centravanti, visto che ci sono dubbi sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e anche lo stesso Olivier Giroud non è più giovanissimo e non può reggere le tre partite ad alti livelli in una settimana.

I rossoneri avrebbero messo nel mirino nuovamente Mauro Icardi, che già in passato era stato accostato visto che al Paris Saint Germain viene da mesi sotto tono. In questa stagione è stato chiuso dall'enorme concorrenza e da qualche problema extra campo. Sembra difficile pensare ad una valutazione eccessiva, con i parigini pronti a trattare sulla base di 15-20 milioni di euro. Da superare, piuttosto, l'ostacolo ingaggio, con Maurito che dovrà abbassare le pretese rispetto ai 10 milioni percepiti attualmente a Parigi. Maldini potrebbe garantirgli sui 4-5 milioni, che grazie al Decreto Crescita peserebbero per meno di 7 milioni al lordo sulle casse rossonere.