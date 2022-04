La Juventus inizia a pensare al futuro, il Calciomercato sarebbe già entrato nel vivo per i bianconeri che stanno cercando rinforzi per Massimiliano Allegri. Il tecnico e la società vogliono tornare a competere su livelli più alti possibili, l'anno prossimo l'obiettivo sarà con ogni probabilità quello di cercare di vincere lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Champions League.

La formazione della Juventus del prossimo anno

La Gazzetta dello Sport prova già a disegnare quella che sarà la formazione del 2022-2023 della Juventus. Nessun cambio in porta con Szceszny che viaggia veloce verso la conferma e il sogno Donnarumma da cullare se possibile solo tra due estate.

In difesa non cambierà il proprietario della fascia destra, Danilo è apprezzatissimo da Allegri e sarà una colonna anche per la squadra dell'anno prossimo, così come De Ligt per cui le voci di un possibile addio si sono diradate e non poco negli ultimi mesi. Al fianco dell'olandese il sogno sarebbe Rudiger che è corteggiato da tanti club e che chiederebbe un ingaggio molto alto, almeno per il momento, per questo per il momento il titolare della prossima stagione dovrebbe essere ancora Bonucci. A sinistra invece molto probabile la rivoluzione con Alex Sandro in uscita e Marcos Alonso che sarebbe il preferito prer prenderne il posto. La situazione del Chelsea è in evoluzione, la guerra in Ucraina potrebbe agevolare il trasferimento a Torino del giocatore visto che i beni di Abramovich sono stati congelati.

Le alternative sarebbero Renan Lodi dell'Atletico Madrid ed Emerson Palmieri

La rivoluzione in attacco

A centrocampo i titolari del 4-2-3-1 scelto dalla Gazzetta dello Sport dovrebbero essere Zakaria, arrivato a gennaio, e Locatelli. Una coppia che unirebbe classe e muscoli, anche se nelle ultime ore si è tornato a parlare con insistenza di un possibile colpo Milinkovic-Savic dalla Lazio.

In attacco cambieranno molte cose, l'addio di Dybala è certo, e al suo posto sembra proprio che il prescelto sia Raspadori. L'attaccante sarebbe l'uomo giusto da piazzare alle spalle di Vlahovic, il Sassuolo vorrebbe 30 milioni per il cartellino e i rapporti tra le società sono ottimi.

Detto di Vlahovic che ovviamente sarà al centro dell'attacco, sugli esterni Cuadrado dovrebbe rinnovare e piazzarsi sulla destra, nelle idee della rosea, mentre dall'altra parte si aspetta con ansia il ritorno dall'infortunio di Federico Chiesa, ai box per la rottura del legamento crociato del ginocchio.

Non basteranno l'azzurro e il colombiano però, la stagione sarà ricca di impegni ed è per questo che sembra essere valida la pista che porta a Zaniolo che nello schieramento sarebbe il vice di uno dei due esterni titolari, più Chiesa che Cuadrado a quanto sembra. Il rinnovo con la Roma è in fase di stallo, il giocatore è tifoso della Juve fin da bambino e la trattativa sembra essere già in atto da tempo.