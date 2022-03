L'Inter con ogni probabilità sarà la grande protagonista della prossima sessione estiva di Calciomercato, sia per quanto riguarda le operazioni in entrata, sia per quanto riguarda quelle in uscita. I nerazzurri, infatti, per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi dovranno fare cassa dalle cessioni e una di queste con ogni probabilità sarà rappresentata da Dalbert Henrique, attualmente in prestito al Cagliari. I rossoblu vorrebbero tenerlo anche la prossima stagione e per questo motivo hanno avviato i contatti per acquistarlo a titolo definitivo.

Il Torino la prossima estate sarà alla ricerca di un rinforzo in attacco alla luce dell'addio quasi certo di Andrea Belotti, in scadenza di contratto. I granata cercano un innesto che possa fare la differenza e per questo motivo gli occhi sarebbero finiti su Arkadiusz Milik.

Inter e Cagliari parlano di Dalbert

Uno dei giocatori che con ogni probabilità sarà ceduto dall'Inter è Dalbert Henrique. Il terzino brasiliano è stato ceduto al Cagliari la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro. Una cifra, però, ritenuta eccessiva per le casse del club rossoblu e per questo si sta discutendo anche l'ipotesi di uno scambio. Il laterale brasiliano, d'altronde, dopo un inizio complicato adesso sembra aver trovato la propria dimensione dopo l'arrivo di Walter Mazzarri, bravo a valorizzarlo al massimo, in alcuni casi schierandolo anche da mezzala sinistra, non sempre come quinto sulla fascia mancina.

Fuori dai piani del club nerazzurro, i dialoghi vanno avanti per trovare una soluzione e cederlo a titolo definitivo. Il club di Tommaso Giulini potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Nahitan Nandez, ormai ai margini del progetto sardo e vicino alla società nerazzurra già la scorsa estate, prima che Ausilio e Marotta decidessero di puntare tutto su Dumfries.

L'uruguaiano piace sempre anche per la sua duttilità essendo in grado di giocare sia come mezzala che come quinto a destra di un centrocampo a cinque.

Torino su Milik

Il Torino molto probabilmente perderà il proprio capitano, Andrea Belotti, la prossima estate essendo in scadenza di contratto. Per questo motivo i granata dovranno fare qualcosa di importante per cercare di non farlo rimpiangere.

Il club di Urbano Cairo avrebbe messo gli occhi su Arkadiusz Milik, che tornerebbe volentieri in Italia dopo l'avventura al Napoli. Pur non giocando spesso da titolare al Marsiglia, l'attaccante polacco ha messo a segno 20 reti stagionali e il club francese ha già aperto alla cessione. Una trattativa che potrebbe andare in porto per una cifra vicina ai 10 milioni di euro.