Puntellare l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli, con acquisti di grande qualità e personalità. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare l'allenatore rossonero, così da ritagliarsi un ruolo da protagonista nella prossima stagione.

In casa rossonera, il tassello fondamentale per il mercato estivo è quello legato al trequartista. Tra i tanti nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Paulo Dybala, che dopo il mancato rinnovo con la Juventus, sta infiammando il prossimo mercato estivo.

La Joya è attenzionato da diversi top club europei, in particolare da alcuni della Premier League come Liverpool, Arsenal e Newcastle. In Italia, il Milan sta osservando con grande attenzione la situazione del dieci argentino, ma il problema principale è legato alla richieste contrattuale dell'entourage del calciatore, che chiede un contratto da 10 milioni di euro. Oltre alla questione ingaggio, i rossoneri devono guardarsi dall'interesse dei cugini dell'Inter, che hanno nel direttore sportivo Giuseppe Marotta uno dei più grandi estimatori del numero dieci argentino.

Si prospetta un derby infuocato per accaparrarsi le prestazioni della Joya.

Milan, continua il pressing su Asensio

Dybala non sarebbe il solo nome altisonante per rinforzare la trequarti a disposizione di Pioli.

Infatti, i rossoneri starebbero monitorando anche altri profili internazionali.

Tra questi, ci sarebbe anche quello di Marco Asensio, talento spagnolo in forza al Real Madrid. Secondo le ultime indiscrezioni, il numero 11 dei Blancos non avrebbe chiuso la porta ad un possibile trasferimento in rossonero.

L'ostacolo maggiore è rappresentato dalle richieste importanti del Madrid, che chiede una cifra attorno ai 40-50 milioni di euro, per lasciar partire il talento spagnolo.

Milan, con il Toro partita fondamentale

Oltre alle vicende di Calciomercato, il Milan deve concentrarsi sul campionato dopo il passo falso casalingo contro il Bologna. La formazione di Stefano Pioli non potrà più sbagliare nella corsa al Tricolore, a partire dalla difficile trasferta contro il Torino di Ivan Juric che ha già fermato i cugini dell'Inter.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico rossonero potrebbe confermare il suo 4-2-3-1 ma con qualche modifica rispetto all'undici sceso in campo contro il Bologna: in particolare, potrebbero rivedersi dal primo minuto sia Kessie che Salemakers che potrebbero prendere il posto di Diaz e Messiah, apparsi fuori condizione nell'ultimo match di campionato.

Infine, salgono anche le quotazioni di Zlatan Ibrahimovic, che potrebbe aumentare il suo minutaggio nella sfida contro i granata, fondamentale per proseguire la scalata allo Scudetto.