La Juventus potrebbe rivoluzionare la rosa durante il Calciomercato estivo, soprattutto a centrocampo. Serve qualità nell'impostazione di gioco, nella verticalizzazione verso le punte ma anche giocatori che sappiano inserirsi e garantire gol. Troppo poche le realizzazione dei centrocampisti in questa stagione, gli unici che sono riusciti a segnare sono Manuel Locatelli e Weston McKennie. Uno dei rinforzi che potrebbe arrivare nel calciomercato estivo è Jorginho, in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023. Si parla anche di uno scambio di mercato con il nazionale italiano che arriverebbe a Torino e Adrien Rabiot che si trasferirebbe nella società inglese.

A parlare del possibile arrivo di Jorginho alla Juventus è stato anche Antonio Cabrini. In una recente intervista l'ex giocatore bianconero ha dichiarato che il centrocampista del Chelsea sarebbe un rinforzo importante ma ne servirebbero almeno altri due. Per Cabrini servono due mezzali già pronte a giocare titolari nella Juventus e non giocatori giovani che devono crescere. Ha poi parlato anche dell'addio di Paulo Dybala, sottolineando come la società bianconera abbia dovuto fare delle scelte importanti anche per motivi di bilancio.

L'ex giocatore della Juventus Cabrini ha parlato dei rinforzi a centrocampo

'L'arrivo di Jorginho? Accidenti se andrebbe bene ma servirebbero altri due giocatori di un certo calibro per il centrocampo'.

Queste le dichiarazioni di Antonio Cabrini in merito al possibile arrivo di Jorginho. Secondo l'ex giocatore della Juventus bisogna rinforzare il centrocampo anche con un mezzali che siano già pronte a giocare titolari. Cabrini ha poi ironizzato su Jorginho dichiarando però che in caso di arrivo alla Juventus sarebbe meglio non lasciargli calciare i rigori.

Evidente il riferimento agli errori del centrocampista nei match di qualificazione ai mondiali in Qatar, errori che si sono rivelati decisivi per la mancata partecipazione della nazionale italiana alla competizione mondiale prevista a dicembre. Cabrini ha parlato anche dell'addio di Dybala aggiungendo: 'Parliamo di un giocatore forte ma ad un certo punto è necessario fare delle scelte, e la Juventus certe scelte le sa fare'.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo non solo con Jorginho ma anche con una mezzala d'inserimento che sappia garantire qualità e gol. Fra i preferiti spicca sicuramente Paul Pogba, in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno. Potrebbe arrivare anche un rinforzo nel settore avanzato. Piace Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 e che ha un prezzo di mercato circa 40 milioni di euro.