In queste ore, la Juventus deve fare i conti con la delusione arrivata dopo il pareggio contro il Bologna. La squadra non è riuscita ad imporsi sui rossoblù pur giocando in casa.

Dopo la fine partita, è arrivato un tweet di Lapo Elkann che ha commentato così: "C'è poco da stare allegri! Allegri...", una frase che ha subito scatenato diversi commenti.

Essi non sono passati inosservati agli occhi di Lapo Elkann che, sempre tramite i social, ha voluto fare qualche precisazione: "Lapo non conta niente” Da ieri alcuni giornalisti&friends(?) (pochi) si affrettano a ripeterlo.

Vi vedo un po’ nervosi", ha scritto il rampollo della famiglia Agnelli che poi ha aggiunto: "Non perdete tempo con chi non conta nulla. Buona Pasqua e forza Juve".

La frecciata di Elkann

Lapo Elkann, dopo la gara tra la Juventus e il Bologna, aveva espresso il proprio dissenso per il pari casalingo dei bianconeri. Ma la sua esternazione social ha fatto molto discutere. Tant'è che poco dopo pranzo lui stesso ha voluto rispondere ad alcuni commenti. Inoltre, a questo tweet ha voluto aggiungere un post scriptum: "Ps: gli uomini passano, la Juve resta".

Ovviamente anche in questo caso i social si sono scatenati per cercare di capire a chi sono indirizzati questi tweet. Qualche tempo fa alcune indiscrezioni davano Lapo Elkann prossimo alla presidenza della Juventus in caso di addio di Andrea Agnelli.

Ma la Exor, holding proprietaria della Vecchia Signora, nelle scorse settimane, ha smentito queste indiscrezioni.

Ps: gli uomini passano la Juve resta 🙂 — Lapo Elkann (@lapoelkann_) April 17, 2022

La squadra deve pensare al campo

Adesso, però, la Juventus dovrà lasciarsi alle spalle le varie polemiche anche perché è già tempo di ripensare al campo visto che mercoledì 20 aprile è in programma la semifinale di ritorno di Coppa Italia.

La squadra, questa mattina 17 aprile, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi. I giocatori che sono scesi in campo contro il Bologna hanno svolto un lavoro di scarico. Il resto del gruppo, invece, si è dedicato a un allenamento tradizionale con tanto di partitella finale.

Per la sfida di Coppa Italia Massimiliano Allegri spera di ritrovare Arthur e dovrà capire come stanno Denis Zakaria e Matthijs De Ligt.

Il primo ha giocato solo uno spezzone di gara contro il Bologna a causa di problema al tendine, mentre il secondo ha chiesto il cambio per un problema intestinale. In ogni caso, la Juventus ha ancora qualche giorno di tempo per prepararsi al meglio in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.