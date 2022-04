La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui dovrà raggiungere l'obiettivo minimo del quarto posto. Lo ha più volte ribadito la dirigenza, in primis l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e poi dal vice presidente Pavel Nedved. Di certo le ultime prestazioni dei bianconeri non lasciano tranquilli società e sostenitori bianconeri. A tal riguardo i tifosi dopo il pareggio deludente fra Juventus e Bologna non hanno nascosto il loro disappunto per la prestazione dei bianconeri. Il principale responsabile di questo rendimento, a detta di gran parte i tifosi della Juventus, è il tecnico Massimiliano Allegri.

Un utente ha scritto: ‘'9 milioni di euro all’anno per pareggiare con il Bologna, con tutto il rispetto, in quasi 100 minuti e in 11 contro 9??? Ma Andrea Agnelli e compagnia hanno i paraocchi o cosa? Conte con questi giocatori sarebbe primo in classifica e con almeno 5 punti sulla seconda’'. Parole condivise da molti utenti. Intanto arrivano indiscrezioni di mercato in merito ad un possibile esonero del tecnico toscano in caso di finale di stagione deludente. Come sostituto la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di una delle rivelazioni del campionato italiano, il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano.

I tifosi chiedono l'esonero di Allegri: possibile sostituto Italiano

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di esonero di Massimiliano Allegri la Juventus starebbe valutando come sostituto Vincenzo Italiano.

Sarebbe il presidente Andrea Agnelli a volere sulla panchina bianconera il tecnico della Fiorentina, protagonista di una stagione importante fino ad adesso con i toscani. Sorprende soprattutto la modalità con cui l'ex allenatore dello Spezia sia riuscito ad incidere nella Fiorentina, che è in lotta non solo per un posto in Europa League ma può anche cercare di arrivare quarta in classifica.

Attualmente i toscani sono a -7 dalla Juventus quarta, ma hanno un match in meno. Se dovessero vincere contro l'Udinese la distanza diminuirebbe a -4 a cinque giornata dalla fine del campionato e con lo scontro diretto all'ultima giornata proprio allo stadio Franchi di Firenze.

Il mercato della Juventus

Attualmente sembra difficile l'esonero del tecnico toscano, soprattutto perché ha un contratto da 7 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2025.

Se però la Juventus non dovesse vincere la Coppa Italia e se non arrivasse il quarto posto la sua sostituzione diventerebbe una possibilità concreta. Abbiamo parlato del possibile ingaggio di Italiano, si valutano anche altri tecnici, su tutti Zinedine Zidane e Antonio Conte, che ha un contratto con il Tottenham fino a giugno 2023.