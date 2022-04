La Juventus a giugno perderà uno dei giocatori che sono stati un riferimento della società bianconera negli ultimi sette anni. Parliamo di Paulo Dybala, che come confermato dall'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, non è più considerato parte del progetto sportivo bianconero dopo l'arrivo di Dusan Vlahovic. Una decisione che ha scatenato evidentemente pareri contrastanti fra i tifosi della Juventus, alcuni dei quali a supporto della scelta della società, altri invece che continuano a chiedere la conferma dell'argentino.

Ad alimentare questo l'assist di Dybala per il gol di Vlahovic nel match contro il Cagliari finito 2 a 1 per i bianconeri.

Sui social tanti utenti hanno condiviso la foto con l'abbraccio fra l'argentino e la punta arrivata a gennaio, immagine in cui si intravedeva anche un po' di emozione nel volto del classe 1993. Intanto su Twitter alcuni utenti hanno voluto lanciare una critica pesante a Maurizio Arrivabene e a Massimiliano Allegri per la decisione di lasciar partire Paulo Dybala. Hanno dato fastidio evidentemente anche le dichiarazioni del tecnico toscano nel post match di Cagliari-Juventus in cui ha sottolineato che le storie calcistiche, come quelle d'amore, nascono ma possono anche finire.

I tifosi della Juventus chiedono la conferma di Dybala

'Dybala non è al centro del progetto. Spiegate ad Arrivabene che la partita contro il Cagliari non si vince senza tecnica'.

Questo uno dei commenti su Twitter dei tifosi della Juventus in riferimento alle dichiarazioni dell'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, che aveva dichiarato qualche settimana fa che Dybala non è considerato parte del progetto sportivo bianconero. Un altro utente invece ha scritto: 'Sono sciocco, lo so, ma spero ancora nel rinnovo di contratto di Dybala'.

Parole che confermano come fra i tifosi della Juventus ci siano pareri contrastanti in merito alla mancata conferma dell'argentino. Di certo l'intesa con Vlahovic è ottimale ed è evidente come i due si completino. Intanto però la Juventus starebbe già lavorando al sostituto di Dybala e potrebbe attingere dal campionato italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per trovare un sostituto di Paulo Dybala per la stagione 2022-2023. I rinforzi nel settore avanzato potrebbero essere due. Piace molto Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Con un'offerta da circa 40 milioni di euro il giocatore potrebbe essere acquistato. Costa qualche milione in meno, circa 35 milioni di euro, Giacomo Raspadori, altro giocatore seguito dalla società bianconera. Il classe 2000 potrebbe essere il supporto ideale di Dusan Vlahovic.