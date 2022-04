Sono ore calde per Juventus ed Inter. La società bianconera potrebbe dover riabbracciare Ramsey, centrocampista girato nella scorsa sessione invernale in prestito ai Rangers. Per Morata invece, la situazione rinnovo si starebbe semplificando. L'Inter nel frattempo, valuterebbe il trequartista rivelazione del Lipsia, Christopher Nkunku.

Ramsey potrebbe tornare alla Juventus, l'Atletico Madrid potrebbe abbassare le pretese per Alvaro Morata

Aaron Ramsey dovrebbe tornare nella prossima sessione di Calciomercato estiva alla Juventus. Secondo il Corriere dello Sport, i Rangers non riscatteranno il calciatore gallese a causa dell'ennesimo infortunio che ha subito in occasione della semifinale di Coppa di Scozia giocata contro il Celtic domenica scorsa.

Ricordiamo che il classe '90 sarà legato al club piemontese sino al 2023. Per quello che concerne Morata invece, seguendo le indiscrezioni provenienti dalla stampa spagnola, tra la Vecchia Signora e l'Atletico Madrid starebbe prendendo forma una bozza di accordo. I Colchoneros vorrebbero infatti monetizzare il prima possibile con quei calciatori che Simeone non riterrebbe indispensabili, andando poi a concentrare i propri sforzi economici su una grande prima punta. Ecco perché, la società iberica potrebbe diluire le richieste economiche fatte per l'attaccante, accontentandosi di una cifra che si aggirerebbe tra i 20 ed i 25 milioni di euro.

L'Inter pensa a un grande colpo per il centrocampo: Nkunku sarebbe la nuova idea di Marotta

Uno dei calciatori rivelazione di questo 2022 è Christopher Nkunku, trequartista attualmente in forza al Lipsia che sta vivendo una stagione da record, con 30 reti e 19 assist messi a segno. Numeri importanti per un calciatore di soli ventiquattro anni che sta attraendo l'attenzione di diversi club tra cui spunterebbe il nome dell'Inter, società notoriamente alla ricerca di un centrocampista di qualità.

Il Lipsia, forte del contratto che lo lega al ragazzo fino al 2024, avrebbe già stabilito il prezzo per una sua eventuale partenza, che si aggirerebbe intorno ai 54 milioni di sterline, al cambio circa 65 milioni di euro.

Gli altri movimenti di mercato di Juventus e Inter

La Juventus, in sede di calciomercato, starebbe cercando un centrocampista e avrebbe puntato due vecchie conoscenza del nostro campionato, Rodrigo De Paul, mediano argentino in forza all'Atletico Madrid e Paul Pogba, fantasista uscente come Free Agent da Manchester. L'Inter invece, oltre a Nkunku, avrebbe messo gli occhi addosso su Miralem Pjanic ex calciatore di Juventus e Roma che si libererà contrattualmente nel prossimo 2022 dal Barcellona.