In questi giorni ha suscitato molto clamore mediatico il ritorno di Alessandro Del Piero all'Allianz Stadium di Torino. Prima del match contro il Bologna all'ex capitano gli è stato dedicato un applauso sentito da parte dei tifosi, segnale evidente di come rappresenti molto per i sostenitori bianconeri l'ex giocatore della Juventus. Tanti giornali sportivi hanno parlato di un possibile ritorno in società di Del Piero a seguito anche della sua presenza allo Stadium in Juventus-Bologna. E' stato però lo stesso ex giocatore bianconero a sottolineare come non ci sia stato nessun incontro con la società per valutare un suo inserimento nello staff dirigenziale.

Del Piero ha aggiunto che ad oggi non c'è stato e non è previsto nessun confronto. Di certo le indiscrezioni di mercato continuano ad esserci, di recente Sportmediaset ha parlato anche di un altro possibile ritorno alla Juventus nel caso in cui Del Piero dovesse sostituire nel ruolo di presidente Andrea Agnelli. In tal caso potrebbe lasciare la guida tecnica dei bianconeri Massimiliano Allegri, sostituito da Antonio Conte. Anche in questo caso però è arrivata una smentita, quella del toscano, che ha dichiarato che rimarrà alla Juventus fino alla scadenza del suo contratto, a giugno 2025.

Se dovesse ritornare Del Piero come presidente, Allegri potrebbe essere sostituito da Conte

Secondo Sportmediaset in caso di arrivo alla Juventus di Del Piero come presidente, potrebbe lasciare la società bianconera anche Massimiliano Allegri.

In tal caso sarebbe sostituito da Antonio Conte, attualmente al Tottenham con un contratto fino a giugno 2023. Indiscrezioni di mercato importanti che però non hanno trovato conferme e che sono state attutite dai diretti interessati. Prima Del Piero a Sky Sport ha dichiarato che ad oggi non c'è stato nessun incontro con la società bianconera in merito ad un suo possibile ritorno nello staff dirigenziale.

Lo stesso Allegri nel post match di Juventus-Fiorentina di Coppa Italia (la squadra bianconera si è qualificata per la finale contro l'Inter) ha dichiarato che rimarrà in bianconero fino alla scadenza del suo contratto prevista a giugno 2025.

Il mercato della Juventus

La Juventus anche in caso di novità societarie e nella guida tecnica dovrà rinforzarsi soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato.

Potrebbero arrivare almeno due rinforzi importanti, un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una mezzala d'inserimento. Piacciono Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023, e Paul Pogba del Manchester United, in scadenza contrattuale a fine stagione. Potrebbe arrivare anche Niccolò Zaniolo, che ha un'intesa contrattuale con la Roma fino a giugno 2024.