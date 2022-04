La Juventus è attesa da un finale di stagione importante, in cui cercherà di consolidare il quarto posto in campionato e di vincere la Coppa Italia nella finale contro l'Inter prevista l'11 maggio. Sono rimaste sei partite totali, cinque in campionato ed una appunta nella Coppa Italia. L'obiettivo principale rimane la qualificazione alla Champions League, sia per motivi sportivi che economici. Partecipare alla massima competizione europea significa 30 milioni di euro di ricavi dalla Uefa oltre ad altri derivanti dalla vendita dei biglietti da stadio e da sponsorizzazioni.

Sarà un mercato estivo importante per la Juventus, in quanto dovrà rinforzare soprattutto il centrocampo. Si cerca un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte oltre ad una mezzala d'inserimento. Oltre ai soliti nomi negli ultimi giorni i giornali sportivi argentini parlano di un interesse della società bianconera per una delle rivelazioni del calcio argentino, seguito da diverse società. Parliamo di Enzo Fernandez, centrocampista classe 2001 del River Plate che in 12 match disputati fino ad adesso fra Coppa d'Argentina e Coppa Libertadores ha segnato 5 gol fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

Il giocatore Fernandez potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi argentini la Juventus potrebbe acquistare per il centrocampo Enzo Fernandez durante il Calciomercato estivo. Protagonista di un inizio di stagione importante con il River Plate fra gol e assist, il suo prezzo di mercato attuale è di circa 20 milioni di euro, somma notevole che però la società bianconera non avrebbe problemi a garantire al River Plate.

Anche perché andrebbe a migliorare in qualità il centrocampo, il settore che ha più bisogno di rinforzi considerando la stagione attuale. Fernandez come dimostrano i gol e gli assist garantisce non solo impostazione di gioco ma anche gol. Cresciuto nel River Plate, ha giocato in prestito al Defensa per far ritorno nella società argentina nel 2021, prima giocando nella seconda squadra del River Plate e successivamente nella prima squadra a partire da questa stagione.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo con due giocatori. Sarà però importante anche effettuare le cessioni, i principali indiziati a lasciare la società bianconera sono Arthur Melo e Aaron Ramsey. Il gallese è attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ma non dovrebbe essere riscattato dagli scozzesi anche per il suo ingaggio da 7 milioni di euro a stagione. Potrebbe partire anche Moise Kean.