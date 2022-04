La Juventus è attesa da un finale di stagione importante in cui dovrà consolidare il quarto posto in campionato e possibilmente vincere la Coppa Italia dopo il raggiungimento della finale. L'11 maggio giocherà contro l'Inter, in un match evidentemente importante anche per la crescita della squadra di Allegri. Il tecnico toscano nel post Juventus-Fiorentina di Coppa Italia ha sottolineato che rimarrà in bianconero altri tre anni, considerando l'intesa contrattuale raggiunta la scorsa estate fino a giugno 2025. Sarà importante però migliorare la squadra durante il Calciomercato estivo in tutti i settori.

Si attendono acquisti importanti in difesa, centrocampo e settore avanzato. Oltre ad un sostituto di Dybala la Juventus potrebbe acquistare anche un'alternativa a Dusan Vlahovic. Fra i giocatori graditi dalla società bianconera c'è sicuramente Alexandre Lacazette, si è parlato di un trasferimento del francese alla Juventus anche a gennaio. Alla fine però il francese è rimasto all'Arsenal e sta dando un contributo importante alla squadra di Arteta nella lotta per il raggiungimento del quarto posto. Del futuro professionale del francese ha parlato di recente proprio il tecnico spagnolo, che ha sottolineato che in questo momento Lacazette deve dedicarsi solo al calcio giocato. A fine stagione si valuterà se l'eventuale conferma all'Arsenal o la sua partenza.

Il tecnico Arteta ha parlato del futuro professionale di Lacazette

''La sua situazione contrattuale gli permette di prendere una decisione sul suo futuro. La nostra intenzione è di parlarne in estate, per il resto voglio che sia completamente concentrato sull'Arsenal nel miglior modo possibile''. Queste le dichiarazioni di Mikael Arteta in riferimento ad Alexandre Lacazette, in scadenza di contratto con l'Arsenal a fine stagione.

Il tecnico della società inglese ha aggiunto che il giocatore può parlare anche con altre società avendo un contratto in scadenza a fine stagione e che un incontro è previsto a fine stagione. Lacazette potrebbe essere un rinforzo ideale per la Juventus perché arriverebbe senza prezzo di cartellino. Può essere il vice Vlahovic, ma anche giocarsi insieme essendo bravo anche come supporto ad un riferimento centrale.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare non solo Lacazette ma anche un'altra punta soprattutto se Kean dovesse partire. Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Giacomo Raspadori, giocatore del Sassuolo. Per quanto riguarda invece il sostituto di Dybala, il preferito sembra essere il giocatore della Roma Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto a giugno 2024.