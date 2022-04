La piazza juventina, in subbuglio per i recenti risultati non eccellenti, starebbe sognando un cambio importante al vertice della dirigenza, dentro Del Piero e Conte, fuori Andrea Agnelli e Allegri. Nel frattempo la società bianconera avrebbe focalizzato le proprie attenzioni sulla ricerca di un nuovo centrocampista.

La rivoluzione della Juventus sarebbe difficile da realizzarsi ma potrebbe prendere piede con una serie di incastri

La situazione della Juventus in queste ore si sta lentamente surriscaldando. I tifosi impazzano sui social con l'hashtag ''Allegriout'' e lo stesso presidente Andrea Agnelli non riscuoterebbe una particolare approvazione tra il popolo bianconero.

Inoltre, la presenza di Alex Del Piero allo Stadium in occasione del match pareggiato contro il Bologna, ha destato i ricordi dei bei tempi, in cui la Vecchia Signora dominava nel calcio italiano. Ecco perché, sta lentamente prendendo forma un'ipotesi difficile da realizzare, che consisterebbe in una rivoluzione dell'organigramma della Juventus. Si partirebbe da un cambio dirigenziale, nel quale il "Pinturicchio" prenderebbe il posto di uno tra gli uscenti, ovvero Agnelli e Pavel Nedved. Questa importante variazione avrebbe poi un effetto domino sulla panchina dei bianconeri.

Allegri, potrebbe dunque dover lasciare le redini del comando, ipotesi realisticamente remota, in quanto il tecnico toscano è strettamente legato alla Vecchia Signora da un contratto che scadrà nel 2025.

Tuttavia, se dovesse davvero palesarsi un cambio simile ai vertici della società bianconera, lo stesso Allegri potrebbe abdicare e cedere alle lusinghe che da tempo riceverebbe dal Psg. Al posto dell'allenatore livornese, uno dei primi ad essere contattato sarebbe l'ex Antonio Conte. Il manager pugliese, che lasciò la Juventus a causa di alcune divergenze proprio con Andrea Agnelli, con l'uscita di quest'ultimo avrebbe la strada spianata.

Anche il cinquantaduenne di Lecce però, è vincolato da un contratto con il Tottenham che scadrà nel prossimo 2023 e dal quale, si dovrebbe evidentemente sganciare, perdendo una cifra che si aggirerebbe intorno ai 17 milioni di euro annui. Insomma, per permettere a questo enorme intreccio di sciogliersi, sarebbero necessari una serie di eventi difficilmente incastrabili tra loro.

La Juventus impegnata nel calciomercato cerca rinforzi a centrocampo

Le suggestioni per un possibile cambio al vertice della Juventus, non starebbero rallentando i lavori in casa bianconera. Cherubini infatti, avrebbe messo nel mirino diversi profili per potenziare il centrocampo e tra questi spunterebbero i nomi di Leandro Paredes, dato in Francia come possibile uscente dal PSG e Boubacar Kamara, giovane mediano transalpino corteggiato da diversi club europei.