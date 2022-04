In vista della prossima stagione la Juventus starebbe valutando se offrire ad Angel Di Maria un contratto su base annuale. Per quello che concerne l'Inter, qualora i nerazzurri dovessero perdere Lautaro Martinez, potrebbero sostituirlo con Paulo Dybala

La Juventus potrebbe offrire un contratto annuale a Di Maria

Ormai è praticamente certo che dopo sette anni di militanza al PSG, la compagine parigina non rinnoverà il contratto ad Angel Di Maria, che di conseguenza nel prossimo giugno sarà libero a parametro zero. In vista della stagione che verrà, l'esterno classe '88, starebbe vagliando diverse opzioni e una di queste risulterebbe essere la Juventus.

I bianconeri, secondo la stampa inglese, starebbero valutando di proporre al trentaquattrenne un contratto valido inizialmente per un solo anno con un'eventuale opzione che farebbe diventare biennale l'accordo tra le parti.

La Juventus vedrebbe in Di Maria un'occasione da cogliere non solo per le sue doti tecniche ma anche per quelle economiche in quanto Andrea Agnelli potrebbe sfruttare il Decreto Crescita per ammortizzare notevolmente l'ingaggio dell'argentino. In ogni caso, qualora l'esterno sudamericano dovesse saltare, Cherubini avrebbe già preparato diverse alternative. Una di queste, risulterebbe essere Riyad Mahrez, algerino classe '91 che sarebbe finito nella lista dei cedibili del Manchester City.

Inter, il prezzo di Lautaro Martinez si aggirerebbe sugli 80 milioni di euro

Il Calciomercato dell'Inter potrebbe iniziare con una cessione dolorosa. Anche questa estate Marotta potrebbe dover vendere almeno un pezzo grosso e non è escluso che possa trattarsi di Lautaro Martinez. Secondo la stampa spagnola, il club lombardo, dopo le recenti prestazioni del bomber classe '97, avrebbe deciso di alzare la cifra necessaria per accaparrarsi l'attaccante argentino, la cui valutazione sarebbe ora di 80 milioni di euro.

Nel caso in cui una delle società europee interessate si facesse avanti per il centravanti sudamericano, l'Inter avrebbe già pronta la contromossa. I nerazzurri infatti, si getterebbero a capofitto su Paulo Dybala, fantasista juventino che si libererà a parametro zero nel prossimo giugno. Secondo le indiscrezioni, i dirigenti del biscione avrebbero intavolato nella corsa settimana dei colloqui con l'entourage della "Joya", che qualora decidesse di rimanere in Italia a giocare, sceglierebbe quasi sicuramente l'Inter come prima meta. Sullo sfondo per il numero 10 sudamericano, rimarrebbero comunque diverse squadre della Premier League.