L'Inter sarà una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri vogliono rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi ma per farlo bisognerà anche riuscire ad operare sul fronte cessioni cedendo quei giocatori che sono attualmente in giro per l'Europa in prestito. Uno di questi calciatori sarebbe Valentino Lazaro, esterno austriaco attualmente in prestito al Benfica. Su di lui avrebbe messo gli occhi la Fiorentina, in cerca di esterni per la prossima stagione visto il probabile addio di José Maria Callejon.

Anche la Lazio è alla ricerca di rinforzi tra i pali per la prossima annata. I biancocelesti, infatti, avrebbero messo gli occhi su Alex Meret, portiere che sembra essere sempre più ai margini del Napoli, soprattutto dopo l'ultimo errore commesso a Empoli.

Fiorentina su Lazaro

Uno dei giocatori che dovrebbe lasciare l'Inter a titolo definitivo la prossima stagione è Valentino Lazaro. L'esterno austriaco è stato ceduto in prestito al Benfica, dove ha avuto un rendimento altalenante e in cui non ha trovato tantissimo spazio, avendo raccolto 16 presenze in campionato e sei in Champions League, in cui ha collezionato un solo assist.

Visto il contratto in scadenza a giugno 2023, comunque, è da escludere un'altra cessione in prestito e per questo il giocatore sarà ceduto a titolo definitivo.

La Fiorentina avrebbe messo gli occhi su di lui come erede di Callejon, visto che il classe 1996 potrebbe rappresentare un'ottima alternativa ai titolari sugli esterni offensivi. Acquistato dall'Hertha Berlino nell'estate del 2019 per poco più di 20 milioni di euro, Lazaro non è mai riuscito ad affermarsi all'inter, pur avendo avuto soltanto pochi mesi a disposizioni visto che è stato ceduto in prestito al Newcastle a gennaio 2020 e, in seguito, a Borussia Moenchengladbach e Benfica.

L'Inter lo valuta tra gli 8 e i 9 milioni di euro ma con la Fiorentina si potrebbe discutere anche di uno scambio con Nikola Milenkovic, con conguaglio economico introno ai 10 milioni a favore dei viola.

Lazio su Meret

La Lazio è in cerca di un portiere per la prossima stagione, essendo in uscita sia Strakosha che Pepe Reina.

Il loro erede potrebbe arrivare dal Napoli, visto che il club di Claudio Lotito avrebbe messo nel mirino Alex Meret. Il portiere, dopo l'errore contro l'Empoli, sembra destinato all'addio ai partenopei a fine annata, anche per una questione "ambientale". Le due società, al fine di ciò, potrebbero anche intavolare uno scambio alla pari con l'inserimento nell'affare di Francesco Acerbi, anche lui destinato all'addio alla Lazio, anche se servirebbe un conguaglio a favore dei partenopei.