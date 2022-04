L'Inter è già al lavoro per potenziare la rosa in vista della prossima stagione. Il mercato estivo potrebbe essere finanziato dalla cessione di Andrea Pinamonti che farebbe gola a squadra come Sassuolo e Torino, ma anche ai tedeschi dell'Eintracht Francoforte.

Pjanic sarebbe nei desideri di Marotta per il centrocampo

L'Inter sarebbe innanzitutto alla caccia di un vice Brozovic e avrebbe già intensificato i contatti con l'agente di Miralem Pjanic, Fali Ramadani. Il bosniaco, ora in forza al Besiktas ma in prestito dal Barcellona non dovrebbe essere confermato dai catalani, che potrebbero anche decidere di risolvere consensualmente il contratto al termine della stagione.

I nerazzurri potrebbero quindi valutare un colpo a parametro zero.

Gabriel Jesus possibile erede di Lautaro

Per quanto riguarda l'attacco, invece, l'Inter se dovesse cedere Lautaro Martinez (che piacerebbe all'Atletico Madrid) potrebbe valutare l'ingaggio Gabriel Jesus. L'attaccante del Manchester City ha il contratto in scadenza nel 2023 ma potrebbe non prolungare il suo rapporto con il club che milita in Premier League.

Il suo profilo si incastrerebbe alla perfezione nei meccanismi tattici studiati da Simone Inzaghi.

Tante concorrenti per Pinamonti

L'Inter, inoltre potrebbe fare cassa con la cessione di Andrea Pinamonti. Il centravanti, ora in prestito all'Empoli, si è messo in evidenza con 12 gol segnati in questa stagione e la sua valutazione sarebbe di circa 35 milioni di euro.

Sulle sue tracce ci sarebbe l'Eintracht Francoforte.

L'attaccante italiano, però, potrebbe però essere inserito come contropartita tecnica per arrivare a Gleison Bremer del Torino o a Gianluca Scamcacca del Sassuolo. Entrambi i club potrebbero essere interessati a un centravanti con caratteristiche simili. Pinamonti piacerebbe anche alla Lazio.

Napoli e Milan penserebbero a Mauro Icardi

Intanto l'ex Inter, Mauro Icardi, potrebbe ritornare in Italia dopo un'esperienza molto deludente con la maglia del Paris Saint Germain. L'argentino non ha trovato continuità in Francia e potrebbe ripartire dal Napoli o dal Milan. I partenopei lo vorrebbero se dovesse partire Osimhen, mentre i rossoneri potrebbero pensarci se Zlatan Ibrahimovic dovesse decidere di non rinnovare il contatto in scadenza al termine della stagione. L'unico ostacolo al momento sarebbe l'alto ingaggio che il centravanti percepisce.