La Juventus potrebbe lasciar partire un altro giocatore a scadenza di contratto oltre a Paulo Dybala. Si tratta del centrocampista offensivo Federico Bernardeschi, che ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno e per ora non è stata trovata l'intesa per il prolungamento di contratto. Ci sarebbe una certa distanza fra l'offerta della Juventus e richieste del giocatore: i bianconeri avrebbero proposto circa 2,5 milioni di euro a stagione, il giocatore avrebbe voluto almeno 3,5 milioni di euro a stagione, accettando un'offerta minore rispetto allo stipendio attuale: Bernardeschi attualmente guadagna circa 4 milioni di euro a stagione.

Di conseguenza potrebbe rappresentare una possibilità vantaggiosa per le società interessate al suo ingaggio. Fra queste ci sarebbe anche l'Inter, che potrebbe tesserare anche Paulo Dybala. il nazionale italiano potrebbe essere un rinforzo importante per la squadra di Inzaghi in quanto può giocare mezzala in un 3-5-2 ma anche sulla fascia sinistra del centrocampo a cinque. La società nerazzurra difficilmente gli offrirà 4 milioni di euro a stagione, ma potrebbe garantirgli un ingaggio da circa 3 milioni. In tal caso potrebbe essere Perisic a lasciare l'Inter, essendo anche lui in scadenza di contratto a giugno.

Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il centrocampista Federico Bernardeschi, in scadenza di contratto con la Juventus a giugno, potrebbe trasferirsi a parametro zero all'Inter.

Bernardeschi sarebbe l'ideale nel 3-5-2 di Inzaghi, come mezzala o centrocampista di fascia sinistra. Potrebbe accettare un ingaggio da circa 3 milioni di euro a stagione. Di recente l'esterno carrarino ha dimostrato di essere un giocatore importante, suo è stato il gol con il quale la Juventus ha sbloccato la partita nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare anche altre cessioni importanti. Potrebbero partire Alex Sandro e Giorgio Chiellini, in scadenza di contratto a giugno 2023. Il brasiliano potrebbe trasferirsi in una società inglese, il difensore italiano potrebbe invece andare in una società del campionato americano.

Si valuta offerte anche per Aaron Ramsey, attualmente in prestito ai Glasgow Rangers ma che difficilmente sarà riscattato dalla società scozzese.

Potrebbe partire anche Arthur Melo, che ha un prezzo di mercato di circa 40 milioni di euro, e Moise Kean, attualmente in prestito dall'Everton con obbligo di riscatto entro giugno 2023: per il centravanti italiano la Juventus potrebbe anticipare il riscatto e poi cederlo a una delle società interessate al giocatore.