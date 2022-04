Il mercato di Inter e Juventus potrebbe essere caratterizzato soprattutto dagli attaccanti, veri obiettivi per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I bianconeri starebbero poi seguendo altri due calciatori serbi dopo aver ingaggiato Dusan Vlahovic durante la scorsa sessione invernale: Milenkovic e Milikovic Savic.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, Paulo Dybala potrebbe trasferirsi all'Inter. L'argentino non ha rinnovato il contratto in scadenza nel 2022 con la Juventus ed avrebbe sentito in molte occasioni Giuseppe Marotta.

A dare certezza della trattativa è l'attuale direttore sportivo dell'Udinese, Pierpaolo Marino. Dybala: “Dove andrà? All’Inter. Marotta ha un buon rapporto con Paulo e questo aspetto farà la differenza”. Ha dichiarato Marino tramite un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport. Dybala potrebbe infatti accettare uno stipendio da circa 7 milioni di euro più bonus e prenderebbe il posto di Sanchez.

Possibile asse di mercato tra bianconeri e Arsenal

La Juventus, invece, potrebbe intavolare uno scambio alla pari con l'Arsenal che riguarda i cartellini di Arthur e Nicolas Pepe. I due non si sono mai ambientati nelle rispettive squadre e potrebbero dire addio al termine della stagione. Avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro e l'ex Lille sarebbe ben accetto da Massimiliano Allegri che vorrebbe formare un tridente offensivo di alto livello con Dusan Vlahovic e Federico Chiesa.

Il contratto di Pepe scade nel 2024, ma i Gunners potrebbero decidere di trattare proprio per arrivare al centrocampista che hanno già seguito nelle settimane precedenti.

La Juventus interessata a due calciatori serbi: Milenkovic e Milinkovic Savic

Il club presieduto dagli Agnelli vorrebbe irrobustire il centrocampo e starebbe pensando al sogno Sergej Milinkovic Savic.

Il ragazzo della Lazio avrebbe una valutazione di circa 70 milioni, ma si potrebbe pensare ad uno sforzo economico, così come è accaduto con Vlahovic a gennaio. La Juventus potrebbe infatti mettere da parte un corposo bottino proveniente dai possibili addii di Adrien Rabiot, Federico Bernardeschi e Daniele Rugani. Nel mirino dei dirigenti torinesi ci sarebbe poi il connazionale del centrocampista, Nikola Milenkovic.

Il difensore della Fiorentina ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe essere ingaggiato per circa 15 milioni di euro in estate. I toscani si siederebbero nuovamente a tavolino per evitare che il ragazzo si liberi a parametro zero nel prossimo anno. Milenkovic piacerebbe molto ad Allegri perché capace di adattarsi sia nella difesa a tre (dove giocherebbe come terzo di destra) che in quella a quattro.