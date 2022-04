La Juventus nelle ultime stagioni ha investito molto nei giovani, non solo per il settore giovanile ma anche per la seconda squadra bianconera, impegnata nel campionato di Serie C e che si è da poco qualificata per i playoff per la promozione in Serie B.

Nel recente Calciomercato estivo la Juventus ha acquistato uno dei giovani più interessanti del calcio olandese: si tratta di Mohamed Ihattaren, arrivato dal Psv Eindhoven per circa 3 milioni di euro e poi passato in prestito alla Sampdoria. La sua esperienza professionale in Liguria è stata però problematica, a tal punto che ha deciso di ritornare in Olanda.

Un comportamento che peraltro non è piaciuto al suo agente sportivo e alla Juventus. Alla fine però la società bianconera ha deciso di accontentare il giovane cedendolo in prestito all'Ajax. Dopo un paio di mesi necessari per recuperare la condizione fisica, di recente è stato protagonista con la seconda squadra dell'Ajax, lo Jong Ajax. Sono stati tre i gol segnati da Ihattaren nel 6-1 contro il VVV-Venlo in un match della Serie B olandese giocato lo scorso lunedì.

Il centrocampista Ihattaren ha segnato tre gol con nell'ultimo match del Jong Ajax

Il centrocampista della Juventus Mohamed Ihattaren, attualmente in prestito all'Ajax, sta recuperando la forma dopo l'esperienza di fatto mai realmente avviatasi con la Sampdoria nella prima parte della stagione.

Per lui sono stati mesi difficili, che lo hanno indotto a ritornare in Olanda.

A gennaio poi è arrivata l'offerta dell'Ajax, con il giocatore che si è trasferito in prestito con diritto di riscatto. Con la società olandese ha ritrovato la forma ideale, lo dimostrano i tre gol segnati nella seconda squadra dell'Ajax nel recente match di campionato contro il VVV-Venlo: è stato 6-1 il risultato finale, con tre gol segnati da parte di Ihattaren, tutti arrivati nel secondo tempo.

L'Ajax ha un diritto di riscatto del cartellino di Ihattaren a 2 milioni di euro

Fino ad adesso, nel campionato di Serie B olandese, il calciatore classe 2002 ha disputato 4 partite, segnando altrettanti gol e fornendo 2 assist decisivi ai suoi compagni. Prima del suo arrivo alla Juventus, Ihattaren aveva dimostrato di essere uno dei migliori giovani del calcio olandese, avendo giocato nelle rappresentative giovanili della nazionale olandese: prima nell'under 15, poi under 16, under 17 fino ad arrivare all'under 19.

A gennaio Ihattaren si è trasferito in prestito all'Ajax fino a giugno 2023 con diritto di riscatto a circa 2 milioni di euro.