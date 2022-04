La Juventus dopo la vittoria contro il Cagliari cercherà di confermarsi anche contro il Bologna nel match della 33^ giornata di campionato, in programma per sabato 16 aprile alle ore 18:30. Non sarà facile per i bianconeri sfidare gli emiliani, reduci da una vittoria importante contro la Sampdoria e prima ancora da un pareggio sul campo del Milan, punti che li hanno consolidati in una posizione tranquilla di classifica. Allegri ritrova i due giocatori che erano squalificati contro il Cagliari, ossia Mattia De Sciglio e Alvaro Morata.

Sarà importante per la Juventus consolidare il quarto posto, anche perché la Roma attualmente quinta in classifica è a -5 punti, magari dando un'occhiata anche a quello che intanto accade alle tre squadre che precedono i bianconeri in graduatoria, ossia Milan, Inter e Napoli.

Non dovrebbe esserci Arthur Melo, che ha subito un infortunio alla caviglia in allenamento: Allegri dovrebbe puntare sul 4-2-3-1, mentre il Bologna dovrebbe essere schierata da Mihajlovic con il 3-5-2. Interessante sarà la sfida fra le due punte di riferimento delle due squadre, ossia il serbo Dusan Vlahovic e l'austriaco Marco Arnautovic.

Allegri dovrebbe affidarsi a Dybala, Morata e Vlahovic

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri dovrebbe schierare il 4-2-3-1 contro il Bologna. In porta ci sarà Szczesny, difesa a quattro con Danilo terzino destro, de Ligt e Bonucci centrali e De Sciglio terzino sinistro. Centrocampo a due con Zakaria e Rabiot, con il baby Miretti in panchina anche perché non dovrebbero essere a disposizione Locatelli e Arthur Melo.

I trequartisti dovrebbero essere Cuadrado sulla fascia destra, Dybala centrale e Morata sulla fascia sinistra. Punta centrale sarà Dusan Vlahovic, che proverà a confermarsi dopo il ritorno al gol contro il Cagliari.

Mihajlovic dovrebbe schierare Barrow a supporto di Arnautovic

Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic dovrebbe affidarsi al 3-5-2, con in porta Skorupski, la difesa a tre dovrebbe essere formata da Soumaoro, Medel e Theate.

Centrocampo a cinque con Hickey sulla fascia destra, centrali Svanberg, Schouten e Soriano e Dijks sulla fascia sinistra. Nel settore avanzato dovrebbe giocare Barrow a supporto di Arnautovic.

Le probabili formazioni di Juventus e Bologna

Le probabili formazioni della partita:

Juventus (4-2-3-1): Szczesny; Danilo, de Ligt, Bonucci, De Sciglio; Zakaria, Rabiot; Cuadrado, Dybala, Morata; Vlahovic.

Bologna (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Thente: Hickey, Svanberg, Schouten. Soriano, Dijks; Barrow, Arnautovic.