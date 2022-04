La Juventus, nel recente Calciomercato estivo, è stata vicina all'acquisto di uno dei giovani protagonisti dell'Europeo, il portiere Gianluigi Donnarumma. In scadenza di contratto con il Milan, si è trasferito al Paris Saint Germain, sottoscrivendo un contratto da circa 12 milioni di euro a stagione. Secondo gran parte degli addetti ai lavori, i motivi per cui il giocatore non si è trasferito alla Juventus è la difficoltà nel cedere Szczesny, con la società bianconera che avrebbe voluto guadagnare almeno 30 milioni di euro dal cartellino del suo portiere.

In questi giorni, altre indiscrezioni di mercato hanno confermato, invece, come sia stato Massimiliano Allegri a volere la conferma di Szczesny e, di conseguenza, il mancato arrivo alla Juventus di Gianluca Donnarumma. L'attuale titolare bianconero gode della fiducia del tecnico toscano, che avrebbe chiesto la sua conferma anche nella stagione 2022-2023. Le cose, però, potrebbero cambiare nel 2023, quando Szczesny sarà ad un anno dalla scadenza della sua intesa contrattuale con la società bianconera. La Juventus potrebbe valutare l'eventuale acquisto di Donnarumma soprattutto se il portiere italiano dovesse continuare a non avere la certezza della titolarità nel Paris Saint Germain.

Il portiere Szczesny ha la fiducia di Massimiliano Allegri

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Szczesny gode della fiducia della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri. La sua conferma nella stagione 2022-2023 sembrerebbe, quindi, scontata. Di conseguenza non si attendono novità almeno per quanto riguarda il portiere nel calciomercato estivo.

Dovrebbe essere confermato anche il secondo portiere della Juventus, Mattia Perin, in scadenza di contratto a giugno. Potrebbe prolungare per due stagioni, in questa stagione si sta dimostrando molto affidabile ogni volta che è stato schierato titolare. Per quanto riguarda, invece, la stagione 2023-2024 la Juventus potrebbe valutare Donnarumma nel caso in cui il Paris Saint Germain decidesse di cederlo.

Di certo l'ingaggio da 12 milioni di euro a stagione non agevola il suo trasferimento nella società bianconera.

Il mercato della Juve

Novità per la Juventus potrebbero riguardare la difesa, in particolar modo il ruolo di difensore centrale e quello da terzino sinistro. Molto dipenderà dalla decisione di Chiellini di lasciare o meno la società bianconera. Dovrebbe essere confermata, invece, la cessione di Alex Sandro, in tal caso si valuta l'acquisto di Renan Lodi, giocatore dell'Atletico Madrid che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro. Per quanto riguarda il centrocampo potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese.