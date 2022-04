Sabato 16 aprile alle ore 18:30 si giocherà Juventus-Bologna, gara valida per il 33° turno di Serie A 21/22. I padroni di casa, nella giornata precedente, hanno vinto in rimonta per 2-1 alla Sardegna Arena contro il Cagliari di Mazzarri: alla rete di Joao Pedro per i sardi nella prima frazione hanno risposto de Ligt e Vlahovic per la Vecchia Signora. La compagine emiliana, invece, ha fatto bottino pieno nel match casalingo contro la Sampdoria di Giampaolo, imponendosi per 2-0 grazie alla doppietta di Arnautovic.

Statistiche: negli ultimi quattro incontri tra Bologna e Juventus, disputati nel massimo campionato italiano, i bianconeri hanno sempre vinto con due goal di scarto.

Tre di questi quattro match, inoltre, sono terminati col risultato di 2-0 a favore della squadra piemontese.

Juventus, 4-4-2 per Allegri

Massimiliano Allegri e la sua Juventus saranno consci che una possibile vittoria coi rossoblu gli permetterebbe un ulteriore passo verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per battere il Bologna, l'allenatore toscano potrebbe optare per il 4-4-2, con Szczesny a difesa dei pali. Il pacchetto arretrato della Vecchia Signora potrebbe essere composto, almeno inizialmente, dalla coppia de Ligt-Chiellini al centro del reparto, mentre Pellegrini e Danilo dovrebbero occupare rispettivamente il fronte sinistro e destro. Il centrocampo bianconero, invece, sarà presumibilmente formato da Rabiot e Cuadrado come esterni, con Arthur e Zakaria che dovrebbero posizionarsi in mezzo al campo.

Pochi dubbi, infine, sul tandem offensivo che sarà probabilmente composto da Alvaro Morata e Dusan Vlahovic. Non saranno del match causa infortunio Chiesa, McKennie, Kaio Jorge, Akè e Locatelli.

Bologna, out Kingsley e De Silvestri

Mister Mihajlović e il suo Bologna (sebbene in panchina siederà il vice Tanjga) si avvicineranno alla gara con la Juventus dovendo fare attenzione al magro bottino ottenuto sinora in termini di vittorie fuori dalle mura amiche in stagione (3 in 15 incontri disputati).

Per impensierire la banda di Allegri, i rossoblu dovrebbero scendere in campo col 3-5-2, con Skorupski come estremo difensore. Soumaoro, Medel e Theate, invece, avranno ottime chance di comporre il terzetto arretrato, mentre a centrocampo dovrebbero esserci Aebischer, Schouten e Svanberg in mezzo, con Dijks e Hickey che agiranno come esterni.

Gli interpreti offensivi degli emiliani, in ultimo, saranno probabilmente Arnautovic e Barrow.

Le probabili formazioni di Juventus-Bologna:

Juventus (4-4-2): Szczesny, Pellegrini, de Ligt, Chiellini, Danilo, Rabiot, Arthur., Zakaria, Cuadrado, Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri.

Bologna (3-5-2): Skorupski, Soumaoro, Theate, Medel, Dijks, Aebischer, Schouten, Svanberg, Hickey, Arnautovic, Barrow. Allenatore: Tanjga.