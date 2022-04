In vista dell'ormai certa partenza a parametro zero di Paulo Dybala a fine stagione, la Juventus si sta guardando intorno per rinforzare il settore offensivo. Oltre ai nomi italiani di Zaniolo e Raspadori, che già circolano da tempo, nella "lista dei sogni" dei bianconeri - secondo indiscrezioni delle ultime ore - ci sarebbero anche tre top player di livello internazionale: Angel Di Maria, Ousmane Dembelé e Timo Werner. Ovviamente solo uno di questi elementi potrebbe essere ingaggiato, anche se tutte queste piste non sembrano molto facili da percorrere.

Juventus, Di Maria il nome che scalda la piazza

Da anni Angel Di Maria è uno dei top player del calcio mondiale. L'argentino ha vestito le maglie di Benfica, Real Madrid, Manchester United e Psg. "El fideo" quest'anno però sta faticando, anche per la concorrenza nel reparto offensivo.

Il classe '88 ha collezionato nell'attuale stagione solo 1558 minuti, divisi peraltro tra Ligue 1 e Champions League. Inoltre, il suo contratto scadrà nel prossimo 2022, rendendolo uno dei giocatori a parametro zero più appetibili. La Juventus, che vorrebbe regalarsi un grande campione, ci starebbe pensando seriamente.

Dembelé potrebbe lasciare il Barcellona, la Juventus ci pensa

Ousmane Dembélé è una delle promesse del calcio internazionale che ha più deluso finora.

Quando il Barcellona lo acquistò nel 2017 per la cifra record di 140 milioni di euro dal Borussia Dortmund, sembrava essersi assicurato uno degli astri nascenti del calcio mondiale. Col passare degli anni, però, il giocatore ha reso sotto le aspettative e ora il suo contratto scadrà nell'estate del 2022. Salvo rinnovo quindi potrebbe ritrovarsi libero entro fine giugno.

La Juventus potrebbe rappresentare una soluzione giusta per lui.

Werner, il giocatore più difficile da raggiungere

Intanto Timo Werner, attaccante tedesco attualmente in forza al Chelsea, stando alle indiscrezioni, sarebbe finito sulla lista dei partenti del club londinese. L'attaccante, ritenuto troppo poco incisivo sotto porta, è però legato contrattualmente alla compagine inglese fino al 2025.

Inoltre, il centravanti nato a Stoccarda, percepisce uno stipendio da 12 milioni di euro all'anno.

La Juventus sarebbe interessata a lui, ma l'operazione è molto onerosa. Resta vero che se dovesse arrivare in Italia, il club torinese potrebbe usufruire del Decreto Crescita per ammortizzare parte del suo ingaggio, ma dovrebbe pure sborsare circa 40 milioni di euro al club per il suo cartellino. Insomma, si tratta di un affare effettivamente costoso, che difficilmente andrà in porto questa estate, anche se come sempre "le vie del mercato sono infinite".