L'Inter nella prossima sessione estiva di Calciomercato cercherà di rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi provando ad abbinare elementi giovani e di grande prospettiva con altri che hanno già un importante bagaglio di esperienza internazionale. Per questo motivo i nerazzurri starebbero pensando a Angel Di Maria, che lascerà con ogni probabilità il Paris Saint Germain al termine di questa stagione. Non manca la concorrenza per il fuoriclasse argentino, che in Italia piace molto anche alla Juventus, per quello che sarebbe un derby d'Italia sul mercato.

Il Torino, invece, è in cerca di rinforzi in difesa, soprattutto alla luce del probabile addio di Gleison Bremer. Tra i nomi seguiti dal club granata ci sarebbe quello di Mattia Caldara, di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Venezia.

Inter e Juventus su Di Maria

Uno dei nomi che potrebbe infiammare la prossima sessione estiva di calciomercato è quello di Angel Di Maria. L'argentino potrebbe essere protagonista di un "derby d'Italia sul mercato" tra Inter e Juventus, sempre alla ricerca di innesti che possano alzare ulteriormente il livello in termini di esperienza internazionale.

Il "Fideo" è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain, la sua avventura che si avvia alla conclusione dopo sette anni.

Il classe 1988 è considerato un jolly a livello tattico, essendo in grado di ricoprire diversi ruoli nel reparto offensivo ma, all'occorrenza, può essere adattato anche come mezzala. Allegri potrebbe utilizzarlo come esterno nel suo 4-3-3, mentre nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi si andrebbe a collocare nel ruolo di seconda punta, mentre è molto difficile pensare che possa giocare come esterno di un centrocampo a cinque.

L'agente di Di Maria ha già fatto la propria richiesta a Inter e Juventus, dicendosi disposto a trattare per un contratto biennale, fino a giugno 2024, con opzione per il terzo anno, a 5-6 milioni di euro netti a stagione. Una cifra non esorbitante visto che si potrebbe beneficiare anche del decreto crescita, ma le perplessità nascono dalle condizioni fisiche di Di Maria, che in questa stagione non è sembrato sempre al top.

Torino su Caldara

Il Torino in estate perderà molto probabilmente Gleison Bremer, con l'Inter che sembrerebbe essere in pole position. Per questo motivo i granata sono alla ricerca di rinforzi per il reparto difensivo e tra gli obiettivi figurerebbe anche Mattia Caldara. Il giocatore è di proprietà del Milan ma attualmente è in prestito al Venezia, dove sta disputando una discreta stagione. I veneti hanno anche un diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro, ma in caso di retrocessione sembra difficile che venga esercitato. Il Torino sarebbe pronto a mettere sul piatto proprio la stessa cifra, andando a rinforzare la difesa di Juric con un innesto importante a un prezzo tutto sommato contenuto.