Il Calciomercato della prossima sessione estiva potrebbe regalarci grandi emozioni. L'Inter starebbe intensificando i dialoghi con gli agenti di Dybala, la Juventus osserverebbe Carlos Soler del Valencia ed il Milan di Pioli vorrebbe assicurarsi Dries Mertens.

Inter-Dybala, i contatti tra le parti starebbero procedendo giornalmente

E' ormai acclamato che Dybala lascerà quasi certamente la Juventus a fine stagione. L'argentino, che non è riuscito a trovare l'accordo giusto per proseguire con i bianconeri, starebbe parlando con diverse squadre e l'Inter, tra le tante, apparirebbe come la formazione più decisa nell'ingaggiare il numero 10.

Stando alle parole di Fabrizio Biasin, noto giornalista di fede nerazzurra, gli agenti del calciatore starebbero dialogando con Marotta quotidianamente: "Dalla rottura con la Juventus, qualche possibilità di vedere Dybala all’Inter c’è. Marotta e il suo entourage si parlano, c’è un contatto continuo. Se prenderlo però vuol dire cedere un big non lo farebbe, quindi il suo tentativo è riuscire a farlo senza grandi sacrifici". In ogni caso, voci di corridoio, vorrebbero la compagine del biscione costretta ad almeno una cessione da 50 milioni di euro per quella sostenibilità finanziaria che aveva forzato le cessione di Lukaku e Hakimi nella scorsa stagione. Il nome indicato per monetizzare sarebbe quello di Stefan Vrij.

La Juventus cerca rinforzi a centrocampo, il nome osservato sarebbe quello di Carlos Soler

Il Valencia dovrà affrontare una sessione di calciomercato estiva dura come non mai. Il club spagnolo potrebbe essere costretto a cedere diverse pedine del proprio scacchiere a causa dei forti debiti che la società ha incanalato. Per queste ragioni, diversi club starebbero già osservando i pezzi pregiati della compagine iberica.

La Roma ad esempio, potrebbe lanciare l'assalto a Gonzalo Guedes e la Juventus, che vorrebbe rinforzare il centrocampo con uomini di carisma e tecnica, avrebbe messo nel mirino Carlos Soler. Il mediano venticinquenne, secondo la stampa estera, si troverebbe in una situazione delicata con il Valencia, in quanto le due parti sarebbero distanti per le cifre del rinnovo.

Il calciatore ovviamente vorrebbe più soldi rispetto a quelli che la compagine spagnola gli avrebbe offerto ed i bianconeri potrebbero dunque accontentare il giocatore, facendo inoltre leva con la società iberica sull'eventualità di perderlo a parametro 0, visto che Soler andrà in scadenza di contratto nel 2023. Oltre allo spagnolo, la Juventus starebbe pensando per la linea mediana ad un duo tutto capitolino, Milinkovic Savic e Cristante.

Il Milan starebbe accelerando per Mertens, pronti 2 anni di contratto per il belga

Secondo la stampa spagnola, il Milan starebbe accelerando le operazioni per assicurarsi Dries Mertens. Il forte attaccante belga in questo 2022 compirà 35 anni, fattore che avrebbe convinto De Laurentis a non rinnovargli il contratto lasciandolo partire a parametro 0. I rossoneri, che con gli attaccanti di esperienza stanno costruendo un impero, avrebbero invece intenzione di proporre al bomber un biennale.