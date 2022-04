La Juventus, con il pareggio 1-1 in casa contro il Bologna, pare essere ormai ai margini della corsa scudetto. Fra i tifosi bianconeri, in queste ore, in molti stanno criticando Max Allegri; tra essi Lapo Elkann ha scritto sui social: 'Stiamo poco allegri'

Nel frattempo McKennie, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe finito nel mirino di Roma e Tottenham per la prossima stagione.

Lapo Elkann lapidario: 'Stiamo poco allegri'

La stagione della Juventus è finora al di sotto delle aspettative. Il pareggio 1-1 contro il Bologna ha allontanato la Vecchia Signora dalla zona più calda della classifica tagliandola fuori da una lotta scudetto a cui sembrava essere iscritta in piena regola.

Ovviamente, la critica dei tifosi sui social ha colpito diversi elementi della compagine torinese, sia diversi calciatori che il tecnico Max Allegri.

L'allenatore livornese è stato anche il bersaglio di un post scritto da Lapo Elkann che su Twitter ha esclamato: "Stiamo poco allegri… Allegri".

Fra i tifosi bianconeri c'è anche qualcuno che sui social invoca un futuro ritorno in panchina di Antonio Conte, allenatore che in questo momento sta guidando il Tottenham.

Weston McKennie potrebbe lasciare la Juventus, su di lui ci sarebbero le attenzioni di Roma e Tottenham

Lo statunitense Weston McKennie, nonostante abbia un contratto che lo lega ai bianconeri fino al 2025, potrebbe presto lasciare la compagine piemontese.

Il centrocampista ventitreenne, ormai fuori da diverse settimane per un problema fisico, non rientrerebbe nei piani tattici di Massimiliano Allegri che nella zona mediana vorrebbe effettuare una rivoluzione in vista della prossima stagione. Il classe '98 dunque sarebbe dunque finito nella lista dei partenti stilata da Cherubini e su di lui risulterebbero esserci le attenzioni di due club, nello specifico Roma e Tottenham.

La formazione giallorossa è alla ricerca di mediani forti nell'inserimento e dotati di una buona resistenza. Inoltre, con i capitolini, la Juventus potrebbe ingaggiare un dialogo più ampio, inserendo magari McKennie nella trattativa che potrebbe portare alla Continassa Nicolò Zaniolo, per provare ad abbassare l'esborso economico necessario.

Un discorso diverso invece va fatto per il Tottenham. La squadra allenata da Antonio Conte ha già investito in alcuni elementi bianconeri: tesserando la scorsa sessione invernale la coppia formata da Kulusevski e da Bentancur. Non è escluso che in attacco Paratici possa pensare in estate pure a McKennie.