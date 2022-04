La Juventus, in queste ore, sta smaltendo la delusione per il pareggio ottenuto contro il Bologna. Adesso, però, i bianconeri dovranno ritrovare le energie in vista del match contro la Fiorentina. Mercoledì la Juventus sarà in campo per la semifinale di Coppa Italia e la speranza è quella di recuperare Arthur. Il brasiliano si è fermato a causa di una distorsione alla caviglia. Ma Arthur starebbe bruciando i tempi e nella giornata di domani, 18 aprile, farà un test sul campo per capire come procede la situazione. Qualora il provino dovesse andare bene, il numero 5 juventino dovrebbe tornare nella lista dei convocati per la partita contro la Fiorentina.

Problema intestinale per Matthijs de Ligt

La Juventus, nel match contro il Bologna, aveva diverse defezioni. In più i bianconeri hanno perso a gara in corso Matthijs de Ligt. Il numero 4 juventino ha accusato un problema intestinale. L'olandese non stava bene già nell'intervallo della gara contro il Bologna ma ha provato a resistere. Adesso resta da capire come starà Matthijs de Ligt ma la sensazione è che per la semifinale di Coppa Italia possa farcela. Inoltre, anche Denis Zakaria non è al meglio. Prima della gara contro il Bologna, il numero 28 juventino ha accusato un problema al tendine: per questo motivo, Massimiliano Allegri non ha voluto rischiarlo e lo ha inserito solo a gara in corso.

Perciò, anche in questo caso, resta da capire come starà Denis Zakaria nelle prossime ore. Dunque, in vista del match contro la Fiorentina, ci sono diversi dubbi che verranno risolti solo a poche ore dalla semifinale di Coppa Italia. Inoltre, resta da capire se ci sarà qualche cambio in attacco. Paulo Dybala, contro il Bologna, è apparso piuttosto sottotono e chissà che non stia accusando la questione del mancato rinnovo.

Perciò non è da escludere un cambio offensivo. Inoltre, resta da capire se verrà confermato il 4-2-3-1 oppure se ci sarà il ritorno al 4-3-3.

In difesa chance per Bonucci

Per la gara contro la Fiorentina, potrebbe esserci anche qualche cambio in difesa. Infatti, Giorgio Chiellini ha giocato dal primo minuto contro il Bologna e la sensazione è che contro la Fiorentina possa riposare.

A quel punto, al suo posto, ci sarà Leonardo Bonucci. Il numero 19 juventino dovrebbe affiancare Matthijs de Ligt. Anche se l'olandese, contro il Bologna, è stato costretto a chiedere il cambio dovrebbe riuscire a superare il problema intestinale. In ogni caso, la Juventus avrà ancora alcuni giorni per poter preparare la partita contro la Fiorentina. Domani, 18 aprile, la squadra sarà alla Continassa per proseguire la preparazione: i bianconeri svolgeranno un seduta mattutina. Dopo l'allenamento, si saprà qualcosa di più sulle condizioni degli acciaccati.