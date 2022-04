Ultime giornate di campionato per il Crotone che sembra ormai prossimo alla retrocessione. Gli "Squali", già nel turno della 35esima giornata, potrebbero conoscere l'aritmetica certezza di dovere affrontare il prossimo torneo di Lega Pro. In caso di sconfitta contro la Spal e contemporanea vittoria di Vicenza e Cosenza, i rossoblù sarebbero retrocessi. Per gettare le basi per il futuro, il club calabrese starebbe già sondando il mercato. A interessare sarebbe Davide Barosi, portiere del Grosseto.

Crotone, un nome per la porta

Il ritorno dopo circa quindici anni in Lega Pro per il Crotone porterà come inevitabile conseguenza il cambio di maglia di diversi calciatori.

Al netto delle cessioni, i calabresi dovranno operare anche in entrata. Il profilo per il quale sarebbe stato mostrato gradimento di recente sarebbe quello del portiere Davide Barosi, in forza al Grosseto. Il calciatore, classe 2000, è cresciuto nel settore Primavera della Cremonese, ma da tre stagioni, dopo una parentesi al Trento Calcio, è approdato al Grosseto disputando annate da titolare.

Un torneo Dilettantistico con i maremmani e due di Lega Pro lo hanno portato a farsi conoscere. In questa stagione con i club toscano ha collezionato 34 presenze, attirando oltre al gradimento del Crotone anche quello del Venezia.

Crotone, diverse cessioni

In uscita i calabresi si separeranno da due giovani attaccanti.

A dire addio al Crotone saranno l'attaccante Samuele Mulattieri e il compagno di reparto Gianmarco Cangiano. Il primo è destinato a fare ritorno all'Inter per fine prestito ma nel suo futuro potrebbero esserci le piste Genoa e Cagliari. Il giovane del Bologna, invece, potrebbe ritornare ai Felsinei prima di essere girato in prestito al Bari.

Il mercato della società calabrese sarà inoltre condizionato dalla cessione di Junior Messias. La punta brasiliana dovrebbe essere riscatta dal Milan, ma il temporeggiare del club rossonero avrebbe portato il Monza a farsi nuovamente avanti con una possibile maxi-offerta da circa 10 milioni di euro, operazione però fattibile solamente in caso di promozione in massima serie del club brianzolo.

La Spal ospita il Crotone

La vigilia di campionato del Crotone non sembra concedere particolari spunti. Non faranno parte della trasferta del "Mazza" di Ferrara gli squalificati Vladimir Golemic e Pasquale Giannotti, non convocati invece Giammarco Cangiano e Giuseppe Borello. I rossoblù non avranno Samuele Mulattieri, infortunato, ma recupereranno Ben Kone, David Schenegg e Theophilus Awua, rientrati dopo aver scontato il turno di squalifica contro la Ternana. Una gara che all'andata ha visto la Spal vincere all"Ezio Scida per 1-2.