La Juventus, in queste settimane, potrebbe ufficializzare alcuni importanti prolungamenti di contratto. Mattia De Sciglio, Mattia Perin e Juan Cuadrado dovrebbero rinnovare la loro intesa contrattuale con la società bianconera. Diverso invece il discorso per Paulo Dybala (addio già ufficializzato a fine stagione) e per Federico Bernardeschi, per il quale non sembrerebbero esserci i presupposti per un'intesa sull'ingaggio fra le parti. La Juventus gli avrebbe offerto circa 2,5 milioni di euro a stagione, rispetto ai 4 milioni che attualmente guadagna.

Per questo, il suo addio sembra una possibilità concreta. Ritornando però alle conferme per la stagione 2022-2023, Cuadrado sarà uno dei riferimenti della squadra di Allegri ancora per due stagioni. Il colombiano dovrebbe prolungare fino a giugno 2024, andando a guadagnare circa 4 milioni di euro netti a stagione. La Juventus, però, è già al lavoro per il post Cuadrado e fra i giocatori seguiti ci sarebbe un nazionale argentino protagonista di una stagione importante con l'Udinese. Parliamo di Nahuel Molina, terzino classe 1998 che può giocare su tutta la fascia destra e che piace anche all'Atletico Madrid.

La Juventus, per il dopo Cuadrado, potrebbe acquistare il giocatore dell'Udinese, Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi argentini, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Nahuel Molina, terzino dell'Udinese protagonista di una stagione importante con la società friulana. Un contributo evidente, quello del nazionale argentino, che ha disputato fino ad adesso 27 match nel campionato italiano, segnando 6 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni.

A questi bisogna aggiungere 3 match ed 1 gol in Coppa Italia. L'argentino, oltre ad essere bravo nella fase difensiva ed offensiva, sta garantendo gol importanti, è bravo nei tiri da fermo e da fuori area. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro e oltre alla Juventus piace anche all'Atletico Madrid. La società spagnola ha già acquistato dall'Udinese, lo scorso Calciomercato estivo, il centrocampista Rodrigo De Paul per circa 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche la fascia sinistra difensiva in estate, soprattutto se fosse confermata la partenza di Alex Sandro. Fra i giocatori seguiti ci sarebbe Owen Wijndal dell'Az Alkmaar, in scadenza di contratto a giugno 2023. Stessa scadenza contrattuale per Jorginho del Chelsea, che piace come rinforzo per il centrocampo. La Juventus potrebbe acquistarlo dalla società inglese per circa 20 milioni di euro.