La Juventus potrebbe essere una delle società più impegnate sul mercato a giugno. Una vera e propria rivoluzione potrebbe riguardare la società bianconera, sia dal punto di vista dirigenziale che per l'organico a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri. All'amministratore delegato Maurizio Arrivabene e al direttore sportivo Federico Cherubini potrebbe essere affiancato un altro dirigente sportivo: piace Giovanni Sartori, che dovrebbe lasciare l'Atalanta a giugno. Per quanto riguarda invece il mercato dei giocatori, si valutano rinforzi importanti in tutti i settori, in particolar modo a centrocampo e nel settore avanzato.

L'addio di Dybala a fine stagione potrebbe agevolare l'acquisto di una punta importante. Si parla molto di Nicolò Zaniolo e di Giacomo Raspadori come possibili rinforzi, ma le ultime indiscrezioni di mercato parlano di una Juventus che starebbe valutando l'acquisto di uno dei giocatori considerato tra i più forti al mondo, nonostante la giovane età.

Parliamo di Kylian Mbappé, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. Il francese non dovrebbe prolungare il suo contratto con la società francese. Attualmente, il Real Madrid sarebbe in vantaggio per l'ingaggio del giocatore, ma si sarebbero aggiunte anche altre pretendenti, fra queste anche la Juventus.

Il giocatore Mbappé è in scadenza a giugno: la Juve avrebbe contattato i suoi agenti sportivi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, anche la Juventus avrebbe contattato gli agenti sportivi di Kylian Mbappé per valutare la possibilità di ingaggiare la punta francese, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno.

Sarebbe un rinforzo importante per i bianconeri che permetterebbe di fare un ulteriore salto di qualità. Non sarà facile però il suo ingaggio, anche perché Mbappé potrebbe chiedere un ingaggio di almeno 30 milioni di euro netti a stagione. Inoltre, in aggiunta al Real Madrid ci sono altre società importanti interessate al giocatore: il Manchester City ed il Liverpool.

Il mercato della Juventus

Le indiscrezioni di mercato che parlano di un possibile trasferimento di Mbappé alla Juventus non trovano conferme fra i giornali sportivi italiani. Difficile che la società bianconera, dopo aver speso 75 milioni di euro più bonus per Dusan Vlahovic, possa ingaggiare il francese, soprattutto perché andrebbe ad appesantire il monte ingaggi. Un investimento importante, per quanto riguarda gli stipendi, potrebbe essere effettuato a centrocampo se dovesse arrivare Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United. La Juventus potrebbe offrirgli circa 7 milioni di euro a stagione più bonus al raggiungimento di determinati risultati stagionali. Sempre per il centrocampo, potrebbe arrivare Jorginho del Chelsea.